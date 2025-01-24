В 2024 году Красноярская железная дорога модернизировала более 230 км пути

3 часа назад
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Время чтения ≈ 6 минут
Источник:
РЖД
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В 2024 году Красноярская железная дорога провела капитальный ремонт 231 км железнодорожного полотна.

Ремонтно-путевая кампания охватила территории трех регионов присутствия Красноярской магистрали – Красноярского края, Республики Хакасии и Кемеровской области.

Наиболее масштабные работы проведены на 18-километровом перегоне Заозерная – Камала в Красноярском крае (Рыбинский район). С помощью тяжелой техники железнодорожники заменили рельсошпальную решетку, произвели очистку балласта (насыпи из щебня, на которую укладывается путь). Кроме того, на участке 2,8 км впервые применили принципиально новую технологию, при которой в основании железнодорожного пути был сформирован специальный подбалластный защитный слой с вяжущими и полимерными добавками вместо традиционных инертных материалов – песка и щебня. Также на экспериментальном участке пути перегона Заозерная – Камала использованы модернизированные рельсовые скрепления и шпалы, которые более равномерно распределяют нагрузку и обеспечивают повышенную износостойкость.

Ожидается, что использование полимеров придаст путевой инфраструктуре дополнительный запас прочности. Эффективность инновации будет оцениваться в течение года.

Модернизация пути в Красноярском крае проводилась еще в 5 районах: на перегонах Боготол – Вагино – в Боготольском, Косачи – Кемчуг – в Козульском, Решоты – Ключи – в Нижнеингашском и Жайма – Мана – в Партизанском, Кача – Снежница – в Емельяновском. Также обновлены пути станций Енисей, Злобино, Красноярск-Восточный.

В Хакасии осуществлен капитальный ремонт путевой инфраструктуры на перегонах Камышта – Уйтак и Туим – Сон.

В Кемеровской области работы проведены на участках Суслово – Аверьяновка, Теба – Лужба, Междуреченск – Карай.

В целом, в ремонтно-путевой кампании было задействовано более 120 единиц специализированной путевой техники – укладочные краны, выправочно-подбивочно-рихтовочные и щебнеочистительные машины, электробалластеры. Все работы проводились во время технологических окон с сохранением движения поездов по соседнему пути.

Плановый капитальный ремонт железнодорожных путей позволяет повысить надежность инфраструктуры, увеличить скорость движения грузовых и пассажирских поездов. На всех обновленных участках уложен современный бесстыковой путь на железобетонном основании, носящий название «бархатный»: поезда по нему идут плавно, без шума и вибрации. Для пассажиров это создает более комфортные условия.

Инвестиции ОАО «РЖД» в обновление путевой инфраструктуры Красноярской магистрали в 2024 году составили 12,3 млрд рублей, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

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