В Ямало-Ненецком Автономном округе проведут ремонт улицы за 262 млн рублей

Под Крымском в Краснодарском крае реконструируют сложный путепровод через железнодорожные пути на 113-м км федеральной трассы А-146 «Краснодар - Верхнебаканский». ФКУ «Черноморье» заключило контракт с подрядной организацией, которая выполнит работы на объекте. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает пресс-служба ФКУ. Путепровод был построен в 1965 году, сегодня он уже не...