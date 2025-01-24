На Нерюнгринской ГРЭС завершены работы по модернизации энергоблока №3

В рамках программы повышения надежности на Нерюнгринской ГРЭС (входит в Дальневосточную генерирующую компанию) завершена модернизация энергоблока №3. Ранее аналогичные работы были выполнены на двух других энергоблоках. Это позволило обеспечить надежную работу станции с ее выводом на полную мощность 570 МВт.

Наиболее значительный объем работ был выполнен на котлоагрегате: заменены поверхности нагрева весом более 390 тонн, газоходы весом 40 тонн, а также элементы электрофильтра. Также был отремонтирован турбоагрегат и реконструирована маслоочистная установка.

Работы по программе повышения надежности Нерюнгринской ГРЭС были начаты в 2022 году и затронули все три энергоблока станции. Всего проведено более 300 мероприятий по ремонту и модернизации оборудования. На всех котлоагрегатах заменен большой объем поверхностей нагрева. На турбоагрегате №2 впервые с начала эксплуатации станции выполнена замена роторов высокого и среднего давления. На энергоблоках №№ 1 и 2 установлены новые мощные питательные насосы с гидромуфтой, которые не только обеспечивают надежную работу, но и сокращают расход электроэнергии на собственные нужны и повышают экономичность работы всей электростанции.

Большой объем работ выполнен на электротехническом оборудовании, связывающим станцию с энергосистемой. Два выработавших свой ресурс автотрансформатора заменили на новые, с увеличенной мощностью – по 250 МВА, что позволило обеспечить передачу ранее запертой мощности до 140 МВт. Были смонтированы два новых блочных трансформатора и трансформатор собственных нужд. Вместо устаревших и отработавших нормативный срок службы масляных выключателей 220 и 110 кВ (генераторные и на распределительном устройстве станции) установлено современное элегазовое оборудование. Также был выполнен большой объем работ по замене и модернизации релейной и защитной автоматики, систем связи и учета электрической энергии.

Проведенные работы позволили значительно повысить эффективность и надежность работы Нерюнгринской ГРЭС, в том числе в осенне-зимний период, а также увеличить выработку электроэнергии, что особенно актуально в связи с наблюдаемым ростом энергопотребления в энергосистеме Дальнего Востока.

Завершение работ по программе повышения надежности Нерюнгринской ГРЭС запланировано на 2025 год, когда будут заменены генератор и элементы ротора высокого и среднего давления турбоагрегата №1.

Одновременно РусГидро реализует проект расширения Нерюнгринской ГРЭС, в рамках которого возводятся два энергоблока общей мощностью 900 МВт. Это один из шести проектов РусГидро по развитию тепловой энергетики Дальнего Востока, предусматривающих ввод новых и модернизированных энергомощностей в Якутии, Хабаровском и Приморском краях общей мощностью 2,1 ГВт.