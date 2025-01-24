«Россети Кубань» обеспечили мощностью комплекс для очистки песка в Анапе и объекты по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе

Специалисты «Россети Кубань» в кратчайшие сроки завершили работы для надежного электроснабжения объектов, задействованных в масштабной экологической операции – устранении последствий крушения танкеров в Керченском проливе.

Для подключения к сети вибрационной установки просеивания замазученного песка энергетики протянули кабельную линию электропередачи. Спецоборудование, расположенное в хуторе Воскресенский пригорода Анапы, предназначено для сортировки вывезенного с пляжей грунта. Выделенные нефтепродукты в дальнейшем будут направляться на переработку.

Также к сетям подключены модульные пункты волонтерского штаба, который развернут в поселке Волна Темрюкского района. Его участники не только борются с последствиями разлива мазута, но и оказывают помощь пострадавшим птицам. В селе Витязево пригорода Анапы выдана мощность центру по спасению и реабилитации птиц, где размещены бассейны и стационар для пернатых.

Для увеличения пропускной способности электрических сетей сотрудники «Россети Кубань» провели реконструкцию существующих и строительство новых участков воздушных линий электропередачи, от которых запитаны волонтерский штаб и центр реабилитации птиц.