«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения более 1 700 жителей Выборгского района Ленинградской области
Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Выборгские электрические сети» увеличили пропускную мощность подстанции 35 кВ «Красноармейская», обеспечивающей электроснабжение жителей Выборгского района Ленинградской области.
Энергетики заменили на энергообъекте силовой трансформатор и увеличили общую мощность подстанции с 4 до 6,3 МВА.
В результате выполненных работ повышена надежность электроснабжения 1 700 жителей населенных пунктов Яблоновка, Громово, Портовое, Соловьёвка, Бобровка, а также социально значимых объектов: котельной, школы, детского сада, очистных сооружений, скважины.
«Модернизация проведена в рамках программы «Россети Ленэнерго» по замене перегружаемых трансформаторов. Технические мероприятия выполняются в соответствии с графиком и направлены на обеспечение качественного электроснабжения потребителей, сокращение количества технологических нарушений и времени их устранения», – отметил первый заместитель директора-главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Выборгские электрические сети» Андрей Сорокин.