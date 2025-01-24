«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения более 1 700 жителей Выборгского района Ленинградской области

В рамках программы повышения надежности на Нерюнгринской ГРЭС (входит в Дальневосточную генерирующую компанию) завершена модернизация энергоблока №3. Ранее аналогичные работы были выполнены на двух других энергоблоках. Это позволило обеспечить надежную работу станции с ее выводом на полную мощность 570 МВт. Наиболее значительный объем работ был выполнен на котлоагрегате: заменены поверхности на...