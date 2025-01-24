«Россети Московский регион» обеспечили мощностью отделение медцентра на Школьной улице в Москве

«Россети Московский регион» выдали 33 кВт мощности детскому отделению сети семейных многопрофильных клиник «Чудо доктор» на Школьной улице в центре Москвы.

В рамках договора на технологическое присоединение специалисты проложили две кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью 200 метров, из них половина трассы пройдена методом горизонтально направленного бурения, в обход тротуара и проезжей части.

Также установлен вводно-распределительный щит, предназначенный для приема, распределения и учета электроэнергии, для защиты линий от токов перегрузки и короткого замыкания, оперативного отключения потребителя.

Детское отделение обеспечено электроснабжением по второй категории надежности, и в случае отключения одной кабельной линии напряжение будет автоматически подано по второй.