«Россети Северный Кавказ» повысили надежность электроснабжения реставрационной площадки башенного комплекса в Ингушетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» установили в сельском поселении Джейрах Джейрахского района комплектную трансформаторную подстанцию российского производства. Оборудование мощностью 250 кВА смонтировано взамен ветхого, введенного в эксплуатацию в 1989 году.

Новый энергообъект обеспечивает электроэнергией реставрационную площадку башенного комплекса «Эбан». Историческое сооружение с одной боевой башней и 12 жилыми было разрушено в 1830 году. В настоящее время здесь идут восстановительные работы. Завершение реставрации «Эбана» откроет новые возможности для развития туризма в республике. И к выполнению задачи энергетики подошли с повышенной ответственностью, содействуя сохранению исторического, культурного и духовного наследия республики.



Кроме того, монтаж современного энергообъекта позволил повысить надежность и качество электроснабжения других потребителей: предприятия по розливу сертифицированной, экологически чистой ледниковой воды «Обанхи» и насосной станции, обеспечивающей водой селение Армхи.



Новая комплектная трансформаторная подстанция более безопасна для обслуживающего персонала, лучше защищена от несанкционированного вмешательства, значительно меньше подвержена погодно-климатическому воздействию и исключает проникновение животных.



Комплекс технических мероприятий реализован в рамках Программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов в Республике Ингушетия.