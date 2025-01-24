«СвердНИИхиммаш» разработал оборудование для фабрикации ядерного топлива и порошков для других отраслей промышленности

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Источник:
atommedia.online
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Конструкторы «СвердНИИхиммаш» (Машиностроительный дивизион «Росатома») получили патенты на полезную модель гранулятора пресс-порошка для роботизированной линии и на герметичный гранулятор для изготовления топливных таблеток. Оборудование предназначено для формирования топливных гранул из углеродсодержащих и других мелкодисперсных материалов и может использоваться для изготовления гранул различных размеров в других отраслях промышленности. В том числе безлюдная фабрикация ТВС требуется для промышленного производства уран-плутониевого топлива.

При разработке гранулятора применялись научные и технологические решения, которые позволят эксплуатировать оборудование в составе роботизированных линий при отсутствии персонала в рабочей зоне. Новая конструкция оборудования в отличие от аналогов предыдущего поколения позволит роботизированному технологическому комплексу проводить его переналадку и ремонт в автоматическом режиме, а также упростит процесс замены составных частей при необходимости получения гранул другого размера. Оборудование уже прошло серию необходимых испытаний и готов для промышленного внедрения.

«Сейчас действующие грануляторы требуют ручного обслуживания с участием оператора. Конструкция нашего гранулятора разработана под обслуживание роботизированными технологическими комплексами, предусматривающая отсутствие ручных операций по монтажу и демонтажу оборудования, что позволяет ограничить присутствие рабочего персонала в рабочей зоне в полном соответствии с требованиями современного автоматизированного производства», – отметил руководитель конструкторской группы Антон Ряпосов.

Разработанное уральскими конструкторами оборудование имеет широкий отраслевой спектр применения. Кроме атомной отрасли его можно использовать в самых разных отраслях промышленности, таких как фармацевтическая, перерабатывающая, строительная отрасль и порошковая металлургия. Также оборудование может быть использовано для подготовки различных порошков для 3D-печати. На данный момент испытания промышленного образца гранулятора завершены. Оборудование готово к работе в реальных технологических условиях.

Машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом» – крупнейший по объемам производства и выручке энергомашиностроительный холдинг России. Он является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса и других отраслей промышленности. В его состав входят, к примеру, завод «Петрозаводскмаш» в Карелии, крупнейшая машиностроительная площадка региона (предприятие специализируется на выпуске главных циркуляционных насосов, трубных узлов ГЦТ, емкостей систем аварийного охлаждения и другого оборудования) и завод «Атоммаш» в Волгодонске, который производит сложное оборудование практически для всех атомных строек в России и за рубежом. aem-group.ru

«СвердНИИхиммаш» – инжиниринговый центр ядерного комплекса России, выполняющий функции ведущей организации отрасли по созданию оборудования и сложных технологических комплексов для радиохимического производства, ядерно-топливного цикла, переработки и захоронения радиоактивных отходов. Предприятие разрабатывает и изготавливает выпарное, опреснительное и кристаллизационное оборудование. Входит в Машиностроительный дивизион «Росатома».

Российские компании успешно реализуют проекты развития, создают инновационные решения. Развитие прорывных технологий повышает конкурентоспособность как атомной отрасли, так и отечественной экономики в целом. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

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