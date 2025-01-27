Два аварийных моста восстановят в Пестовском округе Новгородской области

В Пестовском округе Новгородской области восстановят два аварийных моста. Работы выполнят в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025-2026 годах. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона в своем официальном Telegram-канале.

Так, заключены государственные контракты на строительство переправы через реку Вотроса и реконструкцию моста через реку Омаш. Искусственные сооружения расположены на дороге «Вотроса - деревня имени Ленина». В ходе работ оба моста демонтируют, а на их месте возведут новые переправы с асфальтобетонной проезжей частью. Общая стоимость работ составит 161 млн рублей.

«Через реку Вотроса вблизи одноименной деревни будет построен арочный мост протяженностью 19 погонных метров, а через реку Омаш перед деревней имени Ленина возведут балочный мост протяженностью 23 погонных метра», - рассказали в Минтрансе.

В период выполнения работ движение автомобилей будет организовано по временным объездным дорогам.

Ранее сообщалось, что в Старорусском районе Новгородской области продолжается реконструкция аварийного моста через реку Перехода на дороге «Шимск - Старая Русса - Холм» вблизи деревни Иванцево. Его планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году.