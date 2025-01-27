Энергетики повысили надежность электроснабжения более тысячи потребителей Серпухова

Специалисты «Мособлэнерго» провели работы по ремонту кабельной линии на ул. Екатерины Дашковой в Серпухове. Данная линия обеспечивает электроснабжением более тысячи потребителей, проживающих на ул. Чернышевского, Захаркина, Пролетарской и ул. Ленинского Комсомола, а также среднюю общеобразовательную школу № 16, общеобразовательную школу № 5 и детский сад № 11 «Жар-птица». Работы проводились в рамках текущей эксплуатации в январе 2025 года.

В ходе работ специалисты компании отремонтировали участок кабельной линии КЛ-6 кВ. Данный кабель проходит от подстанции ПС-400 до распределительного пункта РП-14, протяженность всей линии составляет 4,2 км. Выполненные энергетиками мероприятия проводились в целях повышения надёжности электроснабжения потребителей Серпухова.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.