Завершается регистрация на конференцию «CIM в России и мире–2025»

Остается несколько дней до завершения приема заявок на участие в V ежегодной конференции «CIM в России и мире», посвященной унификации информационного обмена в электроэнергетике на базе стандартов Общей информационной модели.

Число зарегистрированных участников достигло 160 человек. При этом количество мест ограничено – запланированная организаторами конференции квота составляет 170 участников.

Ежегодная конференция «CIM в России и мире», организованная Системным оператором при участии Министерства энергетики РФ, пройдет 6–7 февраля 2025 года в Сочи. Мероприятие призвано объединить усилия профессионального сообщества по вопросам унификации информационного обмена и помочь выработать единый взгляд на перспективы внедрения технологий CIM в электроэнергетике.

В этом году участники форума обсудят опыт применения и лучшие практики по внедрению CIM на предприятиях энергетики, в том числе роль технологии для оптимизации информационного обмена, особенности разработки и сопровождения цифровых информационных моделей энергосистем и энергообъектов. Важными темами обсуждений в рамках деловой программы также станут основные направления развития стандартизации в сфере CIM, методические вопросы применения действующих национальных стандартов, подготовка кадров для развития технологий CIM и цифровой трансформации электроэнергетики.

Среди основных спикеров – представители отраслевого регулятора, руководители и работники Системного оператора, крупнейших генерирующих и электросетевых компаний, эксперты ведущих отечественных компаний разработчиков и производителей программного обеспечения и ИТ-решений.

Итак, на текущий момент осталось всего 10 свободных мест для участия в конференции «CIM в России и мире – 2025». Регистрация на мероприятие доступна до 31 января включительно.