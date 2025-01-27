«Росэлектроника» изготовила радиационно-стойкие камеры для энергообъектов Крайнего Севера

Холдинг «Росэлектроника» изготовил первую партию радиационно-стойких телесистем, предназначенных для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Аппаратура будет использоваться для контроля технологических процессов, а также визуального мониторинга энергообъектов.

Радиационно-стойкие телесистемы «Визор-871» в составе «Росэлектроники» разработал и произвел НИИ телевидения. В состав оборудования входит радиационно-стойкая камера, способная работать при мгновенном гамма-излучении до 2 Мрад/час или накопленном – до 200 Мрад. Объектив собственной разработки предприятия позволяет получать цветное и ч/б изображение с разрешением не менее 1000 телевизионных линий при температуре окружающей среды до 120 градусов по Цельсию.

Камера получила новый герметичный корпус с дополнительными светильниками для работы в условиях недостаточной видимости.

«Мы продолжаем процесс обеспечения новых энергообъектов современными системами контроля опасных зон. Оптика с устойчивыми к гамма-излучению объективами позволяет нашему комплексу точно контролировать происходящие вокруг процессы и оперативно принимать решения в случае возникновения экстренных ситуаций», – сказал генеральный директор НИИ телевидения Алексей Никитин.

НИИ телевидения – головное предприятие телевизионной отрасли, разработчик видеоинформационных систем для мониторинга, навигации и управления объектами. Оборудование института применяется в космосе, на земле, на воде и под водой. В том числе предприятие оснащает современными радиационно-стойкими системами наблюдения объекты энергетики.