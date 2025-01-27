«Росэлектроника» изготовила радиационно-стойкие камеры для энергообъектов Крайнего Севера

27 янв. 2025, 15:30
365
Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
Росэлектроника
Авторы и источники / Правообладателям

 Холдинг «Росэлектроника» изготовил первую партию радиационно-стойких телесистем, предназначенных для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Аппаратура будет использоваться для контроля технологических процессов, а также визуального мониторинга энергообъектов.

Радиационно-стойкие телесистемы «Визор-871» в составе «Росэлектроники» разработал и произвел НИИ телевидения. В состав оборудования входит радиационно-стойкая камера, способная работать при мгновенном гамма-излучении до 2 Мрад/час или накопленном – до 200 Мрад. Объектив собственной разработки предприятия позволяет получать цветное и ч/б изображение с разрешением не менее 1000 телевизионных линий при температуре окружающей среды до 120 градусов по Цельсию.

Камера получила новый герметичный корпус с дополнительными светильниками для работы в условиях недостаточной видимости.

«Мы продолжаем процесс обеспечения новых энергообъектов современными системами контроля опасных зон. Оптика с устойчивыми к гамма-излучению объективами позволяет нашему комплексу точно контролировать происходящие вокруг процессы и оперативно принимать решения в случае возникновения экстренных ситуаций», – сказал генеральный директор НИИ телевидения Алексей Никитин.

НИИ телевидения – головное предприятие телевизионной отрасли, разработчик видеоинформационных систем для мониторинга, навигации и управления объектами. Оборудование института применяется в космосе, на земле, на воде и под водой. В том числе предприятие оснащает современными радиационно-стойкими системами наблюдения объекты энергетики.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru!
Больше 4620+ подписчиков уже с нами! Видео о кабельном бизнесе, шоу и прямые эфиры каждую неделю!

Подписаться на канал
«СвердНИИхиммаш» разработал оборудование для фабрикации ядерного топлива и порошков для других отраслей промышленности
24 янв. 2025, 14:00
1405
Конструкторы «СвердНИИхиммаш» (Машиностроительный дивизион «Росатома») получили патенты на полезную модель гранулятора пресс-порошка для роботизированной линии и на герметичный гранулятор для изготовления топливных таблеток. Оборудование предназначено для формирования топливных гранул из углеродсодержащих и других мелкодисперсных материалов и может использоваться для изгото...
«Росатом» расширил программу испытаний МОКС-топлива для реакторов ВВЭР
22 янв. 2025, 14:44
1291
В «Росатоме» достигнуты новые вехи в разработке и обосновании уран-плутониевого МОКС-топлива для легоководных реакторов российского дизайна ВВЭР. В Научно-исследовательском институте атомных реакторов в Димитровграде (АО «ГНЦ НИИАР», предприятие Научного дивизиона «Росатома») успешно завершился второй цикл реакторных испытаний тепловыделяющих элементов (твэло...
Ростех разработал интерактивный интерфейс для операторов станков
22 янв. 2025, 10:00
1110
Холдинг «СТАН» Госкорпорации Ростех разработал инновационный комплекс для цифровизации и оптимизации производственных процессов. Он повышает удобство работы, упрощает доступ к инженерным данным и ускоряет управление производством. Решение не имеет аналогов в России и странах СНГ.  Комплекс состоит из установленной на станок сенсорной...
РУСАЛ зарегистрировал первый в России климатический проект по улавливанию углекислого газа
21 янв. 2025, 11:45
1574
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, зарегистрировал в российском реестре углеродных единиц (УЕ) инновационный климатический проект, реализованный на Ачинском глинозёмном комбинате (АГК). Он стал пятым климатическим проектом РУСАЛа в национальном реестре. Проектом предусмотрена модернизация установок мокрого типа скрубберных (УГМС) для улавливания СО2, образующегося от сжиг...
Компания:
РУСАЛ
Резидент Сколково разработал технологию выделения изотопа углерода для создания «вечных» батарей
16 янв. 2025, 14:30
4282
Компания «ИнноПлазмаТех», резидент Сколково (Группа ВЭБ.РФ), подтвердила эффективность ионно-плазменной технологии, которая дезактивирует облучённый реакторный графит и удаляет слой, содержащий повышенную концентрацию изотопа углерода-14. Этот изотоп может быть применен для создания «вечных» бета-вольтаических батарей, подходящих для кардиостимуляторов и нейроимплантов....
РУСАЛ получил первичный алюминий со сверхнизким содержанием тяжелых металлов
16 янв. 2025, 10:30
4134
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, добился получения первичного алюминия со сниженным в десятки раз содержанием ванадия. Это новое достижение в развитии революционной технологии инертного анода, оно открывает дополнительные перспективы для применения алюминия в энергетике, так как исключение ванадия повышает электропроводность металла. РУСАЛ добился получения по технологи...
Компания:
РУСАЛ
В «Росатоме» разработана опытно-промышленная технология производства топлива высокотемпературного газоохлаждаемого реактора
14 янв. 2025, 16:45
4851
Завершено опробование основного оборудования для изготовления топлива реакторной установки IV поколения. Специалисты АО «НИИ НПО «ЛУЧ» (г. Подольск, Научный дивизион госкорпорации «Росатом») завершили разработку опытно-промышленной технологии производства топлива для высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (ВТГР). Она базируется на использовании технологичес...
Зеленая энергия Москвы. Столичные промышленники наращивают выпуск и создают новые модели электрозарядных станций
07 янв. 2025, 11:00
6349
Москва – один из лидеров по созданию высокотехнологичных решений и внедрению «зеленых технологий». Столичные предприятия выпускают различные электротехнические изделия, в том числе станции для электрозарядной инфраструктуры страны. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. «Столица...
Ростех ввел в строй первую в России «зеленую» электростанцию, работающую на бытовых отходах
06 янв. 2025, 12:00
6577
Завод, построенный в городском округе Воскресенск, будет производить 520 миллионов кВт*ч «зеленой» энергии в год. Первый из пяти заводов энергоутилизации отходов, построенный в городском округе Воскресенск группой компаний «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию Ростех), введен в эксплуатацию. Предприятие готово к приему и утилизации о...
«Росатом» ввел в опытно-промышленную эксплуатацию завод по производству ядерного топлива для инновационного реактора БРЕСТ-ОД-300
25 дек. 2024, 11:00
7248
Росатом выполнил первую ключевую веху в создании ядерной энергосистемы IV поколения. В Северске Томской области состоялся ввод в опытно-промышленную эксплуатацию модуля по фабрикации/рефабрикации ядерного топлива (МФР) для инновационного реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. Это первый из трех объектов уникального в мировой атомной отрасли Опытно-демонстрационного энергокомплекса IV покол...
Ученые Росатома завершили первый этап испытаний топлива высокотемпературного газоохлаждаемого реактора в экстремальных условиях
24 дек. 2024, 16:15
5898
Экспериментально подтверждена работоспособность предварительно облученного топлива ВТГР при температурах до 1600 градусов Цельсия. Ученые Росатома успешно завершили первый этап реакторных испытаний лабораторных образцов топлива для высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (ВТГР) в условиях экстремально высоких температур. Разработка ВТГР – ключевого элемента будущей атомной энерготе...
При ликвидации пробок в Адлере будет использована редкая технология
19 дек. 2024, 15:45
6522
В Краснодарском крае идет реализация первых двух подготовительных этапов масштабного проекта по строительству обхода Адлера. Работы ведутся в сложном горном рельефе, и при их выполнении используются редкие технологии. В частности, при сооружении подпорной стены тоннелей обхода Адлера будет применена стеклопластиковая арматура. В дорожном строительстве это встречается не часто, и, как правило, т...
«Росэлектроника» представляет комплекс РЭБ «Лесочек» на выставке вооружений в Ханое
19 дек. 2024, 13:30
6217
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех демонстрирует на международной выставке VietnamDefence Expo 2024 модернизированный комплекс радиоэлектронной борьбы «Лесочек». Изделие представляет собой систему малогабаритных передатчиков помех, обеспечивающую защиту от радиоуправляемых минно-взрывных устройств и беспилотников. Комплекс «Лесоч...
Предприятие Ростеха разработало комплексную защиту регионов от дронов
18 дек. 2024, 16:45
6474
В ее основе лежит система обнаружения и подавления беспилотников «Сфера», подтвердившая эффективность в зоне СВО Челябинский радиозавод «Полет» (входит в холдинг «АИС» Госкорпорации Ростех) разработал комплексную зональную радиолокационную защиту от атаки беспилотников. Решение возможно масштабировать до городского уровня. В его основе лежит комплекс обнаруже...
Первые объекты национальной системы обращения с отходами I и II классов введены в опытно-промышленную эксплуатацию
17 дек. 2024, 16:59
6488
Введенные ФГУП «ФЭО» (предприятие госкорпорации «Росатом») в опытно-промышленную эксплуатацию производственно-технические комплексы (ПТК) по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов «Горный» (Саратовская область) и «Щучье» (Курганская область) в рамках реализации завершающегося национального проекта «Экология» являютс...
РУСАЛ запустил в алюминиевом производстве 16-ю установку газоочистки собственной конструкции
17 дек. 2024, 11:30
6407
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, ввел в эксплуатацию шестнадцатую установку «сухой» очистки газов «СГОУ РУСАЛ». Газоочистка собственной разработки превосходит по техническим характеристикам импортные аналоги, позволяет с высокой эффективностью очищать до нормативных требований отходящие газы и возвращать уловленный материал в дальнейшее производство...
Компания:
РУСАЛ
В «Росатоме» изготовлено экспериментальное СНУП- и МОКС-топливо для перспективного реактора БН-1200
16 дек. 2024, 12:14
6495
В «Росатоме» успешно продолжается научно-исследовательская работа по обоснованию инновационного ядерного топлива для перспективных реакторов на быстрых нейтронов IV поколения.  Для реактора БН-1200 одновременно прорабатываются два варианта активной зоны с разными видами уран-плутониевого ядерного топлива: на оксидном МОКС-топливе по аналогии с реактором-предшественником БН...
Ростех разработал инновационную керамическую защиту для промышленного оборудования
13 дек. 2024, 13:00
6876
Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех импортозаместило высокопрочную корундовую керамику. Создаваемая на ее основе плитка защищает промышленное оборудование от механических повреждений и повышает его износостойкость.  Решение включает в себя создание материала из корундовой керамики на&nbs...
Ростех разработал «умный» комплекс для предиктивной диагностики оборудования
13 дек. 2024, 10:45
6856
Компания «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех разработала интеллектуальный автоматизированный прогностический комплекс оборудования (ПКО). Система позволяет существенно повысить эксплуатационный ресурс промышленной техники и сократить расходы на ее обслуживание. По своим функциональным характеристикам разработка не имеет аналогов.  Автоматизированный вы...
ИРНИТУ и «Лартех» займутся разработкой передовых технологий для энергетики
12 дек. 2024, 14:00
7064
Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) заключил соглашение о сотрудничестве с Центром компетенций интернета вещей (ЦКИВ, входит группу "Лартех", г. Санкт-Петербург), сообщила пресс-служба вуза. "Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков и гендиректор ЦКИВ Вячеслав Шириков подписали соглашение, предусматривающее объединение компетенций и рес...