«Россети Центр и Приволжье» подключили к сети новый промышленный парк в Удмуртии

Энергетики компании «Россети Центр и Приволжье» завершили работу по технологическому присоединению площадок воткинского завода «Техновек», который расширяет производство. Предприятие специализируется на выпуске импортозамещающего оборудования для нефтепромыслов. Проект будет способствовать созданию новых рабочих мест, развитию промышленности и укреплению экономики Удмуртской Республики.

Для выдачи потребителю 2,8 МВт дополнительной мощности энергетики построили около 11 км кабельных линий электропередачи 6 кВ, распределительную и две блочные комплектные трансформаторные подстанции в сумме на 10,5 МВА. Также проведена реконструкция действующих центров питания 110 кВ «Воткинск» и «Инструментальная».

«Россети Центр и Приволжье» активно участвуют в реализации ключевых проектов Удмуртии. В 2024 году энергетики подключили к сетям школы в Завьяловском районе и Ижевске, крупные жилые комплексы, здания ФАП и амбулаторий, реализовали ряд других проектов.