Стартовал капремонт на проспекте Мира в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске приступили к капитальному ремонту проспекта Мира. В рамках первого этапа в порядок приведут около 1 км дороги от Сахалинской до Пионерской, в рамках второго - отремонтируют участок от Пионерской до Украинской. Ход работ на объекте проинспектировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и первый вице-мэр администрации города Андрей Ковальчук. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает пресс-служба администрации столицы Сахалина.

На объекте запланированы масштабные работы. В ходе реконструкции подрядчику предстоит заменить инженерные сети, включая ливневую канализацию, демонтировать старый мостовой переход и построить новую переправу через реку Рогатку, обустроить проезжую часть, тротуары и уличное освещение.

«Капитальный ремонт затронет участок от улицы Украинской до Сахалинской. Это одно из знаковых мест в городе. В этом районе у нас расположены «Сахалин Арена», дом культуры «Родина», общественные пространства. Также в этом году у нас запланирован очередной этап благоустройства набережной Рогатки, который синхронизировали с капремонтом дороги. А в следующем году мы приступим к обустройству новой площади у дома культуры «Родина», которая станет еще одним местом притяжения для наших горожан. Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы проспект Мира в этом направлении был комфортен для автомобилистов и пешеходов», - отметил Валерий Лимаренко.

В настоящий момент подрядчик приступил к замене дорожного основания - данные работы можно проводить в зимний период, а также начал обустройство временного моста для удобства передвижения жителей. Кроме того, для комфортного движения автомобилистов были скорректированы фазы светофора на пересечении с улицей Бумажной - это позволило ускорить трафик.

Капремонт проспекта Мира выполняют в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Первый этап работ намерены завершить осенью текущего года.

Напомним, что весной в Южно-Сахалинске приступят к расширению выезда из города: на всем протяжении проспекта Мира от поворота к гипермаркету «Бубль-гум» до перекрестка с Охотской трассой сделают четыре полосы движения. Необходимые средства для этого предусмотрены в бюджете Сахалинской области на текущий год.

Ранее сообщалось, что с 2025 по 2027 годы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионе планируют модернизировать более 90 км дорог, в том числе 13,9 км в Южно-Сахалинской городской агломерации.