В 2025 году «Россети Ленэнерго» испытают почти 5 тысяч кабельных линий электропередачи

В 2025 году «Россети Ленэнерго» проведут диагностику оборудования на 319 подстанциях 35-110 кВ и 3 474 трансформаторных подстанциях 6/10-0,4 кВ, расположенных на территории обслуживания компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также запланированы испытания 4 991 кабельной линии электропередачи 6-110 кВ.

Проведение тепловизионного контроля запланировано на 219 подстанциях 35-110 кВ, 2 553 трансформаторных подстанциях 6/10-0,4 кВ, 276 воздушных линиях электропередачи 35-110 кВ. Для обеспечения надежной работы маслонаполненного оборудования подстанций специалисты электросетевой компании проведут анализ 4 096 проб масла.

Проведение профилактических обследований и испытаний – важная составляющая многоуровневой системы технического обслуживания оборудования, действующей в «Россети Ленэнерго». Мероприятия направлены на предупреждение и сокращение количества технологических нарушений на энергообъектах. Полученные данные впоследствии учитываются при формировании ремонтной и инвестиционной программ.