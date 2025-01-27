В 2025 году «Россети Ленэнерго» испытают почти 5 тысяч кабельных линий электропередачи

27 янв. 2025, 16:15
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Россети Ленэнерго
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В 2025 году «Россети Ленэнерго» проведут диагностику оборудования на 319 подстанциях 35-110 кВ и 3 474 трансформаторных подстанциях 6/10-0,4 кВ, расположенных на территории обслуживания компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также запланированы испытания 4 991 кабельной линии электропередачи 6-110 кВ.

Проведение тепловизионного контроля запланировано на 219 подстанциях 35-110 кВ, 2 553 трансформаторных подстанциях 6/10-0,4 кВ, 276 воздушных линиях электропередачи 35-110 кВ. Для обеспечения надежной работы маслонаполненного оборудования подстанций специалисты электросетевой компании проведут анализ 4 096 проб масла.

Проведение профилактических обследований и испытаний – важная составляющая многоуровневой системы технического обслуживания оборудования, действующей в «Россети Ленэнерго». Мероприятия направлены на предупреждение и сокращение количества технологических нарушений на энергообъектах. Полученные данные впоследствии учитываются при формировании ремонтной и инвестиционной программ.

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