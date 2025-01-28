Энергетики обеспечили мощностью новые ЖК в Белгороде и Обнинске

Компании Россети Центр и Россети Центр и Приволжье ведут активную работу по техприсоединению новостроек, содействуя реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Специалисты Белгородэнерго обеспечили выполнение мероприятий для технологического присоединения жилого комплекса «Донецкий» на берегу реки Северский Донец. Для выдачи 640 кВт мощности энергетики построили новую комплектную трансформаторную подстанцию и реконструировали существующую, оснастили КТП новейшими каналами связи и передачи данных, а также проложили более 6 километров кабельных линий электропередачи.

ЖК «Донецкий» рассчитан на 551 квартиру. В каждом доме будет по 59-63 квартиры, первые этажи зданий отдадут под коммерческую недвижимость.

Электроснабжение жилых домов будет осуществляется по второй категории надежности. В случае возникновения нарушения на одной линии, напряжение автоматически будет подано по резервным. Основными объектами потребления станут электрооборудование квартир, офисов, общедомовое оборудование, наружное освещение, лифты, домофоны, насосы вентиляции и системы безопасности.

Силами работников Калугаэнерго подключен к электричеству современный жилой квартал «Космос 2.0» в микрорайоне Заовражье в Обнинске. Для электроснабжения микрорайона сотрудники проложили более 7 км кабельных линий 10 кВ, модернизировали высоковольтное оборудование, а также внедрили интеллектуальную систему учета электроэнергии. Максимальная мощность техприсоединения составила 2,5 МВт.

Источник: телеграм-канал «Россети Центр» https://t.me/rosseticentriprivolzhye/9387