Использование цифровой технологии СМЗУ повысит надежность электроснабжения крупных промышленных потребителей Новосибирска

Филиал АО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ (осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Новосибирской области, Республики Алтай и Алтайского края) продолжает внедрять отечественную цифровую систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) для контроля максимально допустимых перетоков активной мощности (МДП).

В энергосистеме Новосибирской области технология СМЗУ внедрена еще в двух контролируемых сечениях (совокупностях ЛЭП) – «Тулинская – Текстильная» и «НТЭЦ-3 – Дружная».

Применение технологии СМЗУ позволит увеличить степень использования пропускной способности сети 110 кВ на участке от подстанции (ПС) 220 кВ Тулинская до ПС 110 кВ Текстильная в нормальной и ремонтных схемах на величину до 14,7 МВт или на 7 %, а на участке от Новосибирской ТЭЦ-3 до ПС 220 кВ Дружная на величину до 25,6 МВт или на 23,8 %.

«Дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети способствуют расширению области допустимых режимов, в которых обеспечивается высокий уровень надежности электроснабжения потребителей, в том числе крупных промышленных предприятий левобережной части Новосибирска», – отметил директор Новосибирского РДУ Дмитрий Махиборода.

Технология СМЗУ последовательно внедряется в Объединенной энергосистеме Сибири с 2018 года и используется уже для 190 контролируемых сечений. В операционной зоне Новосибирского РДУ внедрение СМЗУ стартовало в 2021 году. В настоящее время технология используется для 36 контролируемых сечений энергосистем Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай.

О технологии СМЗУ

Система мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) – это отечественный программно-технический комплекс, разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с Системным оператором. АО «НТЦ ЕЭС» – многопрофильный российский научно-исследовательский центр, который является дочерней компанией АО «СО ЕЭС». СМЗУ с определенной периодичностью выполняет расчеты и предоставляет диспетчеру в интерфейсе подсистемы ОИК СК-11 «Контроль перетоков и ограничений в сечениях» актуальную информацию о допустимых перетоках мощности для данного момента времени с учетом фактического режима энергосистемы. Тем самым цифровая система обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети и выбору оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности.