Компания Xinming вернётся к обычному рабочему графику после празднования Китайского Нового Года

Компания Xinming уходит на короткие выходные в связи с празднованием Китайского Нового года. С 3 февраля все подразделения компании возвращаются к обычному рабочему графику и с нетерпением ждут ваших обращений.

Дорогие клиенты, коллеги! Поздравляем Вас с еще одним Новым годом — китайским! Теперь новый год окончательно вступил в свои права! Пусть все Ваши желания сбудутся, все мечты исполнятся, а наступивший год принесет благополучие, счастье и радость! Мы желаем Вам, чтобы все новогодние пожелания исполнились в тройном размере!



Змея в китайской культуре - считается одним из двенадцати животных зодиакального цикла. Она символизирует мудрость, интуицию и проницательность. Сбрасывание кожи пресмыкающимся символизирует трансформацию, рост, и изменение.



В год Змеи желаем больше мудрости, гибкости и проницательности. Пусть год змеи принесёт удачу, успех и благополучие!