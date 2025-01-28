Компания Xinming вернётся к обычному рабочему графику после празднования Китайского Нового Года

28 янв. 2025, 16:15
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Xinming Cable Machinery
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Компания Xinming уходит на короткие выходные в связи с празднованием Китайского Нового года. С 3 февраля все подразделения компании возвращаются к обычному рабочему графику и с нетерпением ждут ваших обращений.

Дорогие клиенты, коллеги! Поздравляем Вас с еще одним Новым годом — китайским! Теперь новый год окончательно вступил в свои права! Пусть все Ваши желания сбудутся, все мечты исполнятся, а наступивший год принесет благополучие, счастье и радость! Мы желаем Вам, чтобы все новогодние пожелания исполнились в тройном размере!

Змея в китайской культуре - считается одним из двенадцати животных зодиакального цикла. Она символизирует мудрость, интуицию и проницательность. Сбрасывание кожи пресмыкающимся символизирует трансформацию, рост, и изменение.

В год Змеи желаем больше мудрости, гибкости и проницательности. Пусть год змеи принесёт удачу, успех и благополучие!

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Xinming Cable Machinery
Компания "Xinming" была основана в 1984 году и сейчас является одним из самых крупных и успешных производителей кабельного оборудования в Китае. Более чем 25-и летний опыт разработки и производства позволяет "Xinming" предлагать всю линейку оборудования для кабельной промышленности , в полной мере отвечающих мировым требованиям к подобному виду оборудования.   
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