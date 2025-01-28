Застройщик из Краснодара инвестирует в квартал у «МЕГА Парнас» 28 млрд рублей

Зарегистрированная в Краснодаре девелоперская компания DOGMA инвестирует 28 млрд рублей в строительство жилого комплекса в Ленобласти, сообщили в пресс-службе.

Застройщик уже приступил к возведению первого дома в жилом комплексе "DOGMA Юкки".

Участок первого этапа общей площадью 7,28 га находится неподалёку от торгового центра "МЕГА Парнас". Как ранее писал "ДП", в 2024 году девелопер получил разрешение на строительство первого дома на 1068 квартир и двух наземных паркингов на 422 машино-места.

"Мы готовы предложить не только современные дома, но и комплексные решения по формированию инфраструктуры и благоустройства, которые способствуют устойчивому развитию территории. Сотрудничество с одним из крупнейших банков страны, обеспечит успешную реализацию жилого комплекса", — заявил президент DOGMA Денис Морозов.

Как уточнили в пресс-службе компании, финансовым партнёром проекта выступает Сбер. В рамках первого этапа будет реализовано три очереди общей площадью 120 тыс. м2, Это пять двенадцатиэтажных корпусов, четыре наземных паркинга и детский сад на 150 мест.

Кроме того, застройщик планирует обустроить прогулочные зоны, детские и спортивные площадки, велодорожки и места для отдыха. В будущем девелопер также намерен создать на территории нового квартала соседский центр "DOGMA Клуб".

Dogma обгоняет по объёму земельного портфеля других региональных застройщиков, которые недавно вышли на петербургский рынок недвижимости. Второе и третье места занимают уральские АПРИ и "Брусника", а на четвёртом располагается краснодарский "Капитал".