На Якутскую ГРЭС-2 доставили новое оборудование

На Якутскую ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) доставлен комплекс нового энергетического оборудования отечественного производства, предназначенный для монтажа на Якутской ГРЭС-2.

Оборудование в виде двух газотурбинных установок с номинальной мощностью 25 МВт каждая, дожимная компрессорная установка и силовой блочный трансформатор станут основой для комплекса генерирующего оборудования - газотурбинных энергоагрегатов на Якутской ГРЭС-2.

Проект планируется выполнить в контейнерном исполнении на площадке Якутской ГРЭС-2. Составные части энергоагрегата и оборудование систем будут размещены в отдельно стоящих специальных блоках с электрическим отоплением. В качестве топлива данные установки потребляют природный газ.