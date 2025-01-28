«Россети» подключили к сетям новую СЭС в Астраханской области

Компания «Россети Юг» завершила работы по техприсоединению к сетям Богдинской солнечной электростанции (СЭС) мощностью более 60 МВт, расположенной на северо-востоке Астраханской области. Проект позволит повысить долю «зеленой» генерации в энергобалансе региона и сформировать дополнительные условия для его развития.

Для создания схемы выдачи мощности СЭС энергетики построили воздушные линии электропередачи и смонтировали систему противоаварийной автоматики на четырех подстанциях 110 кВ.

Астраханская область – один из самых солнечных регионов России со средним количеством ясных дней порядка 200 в год. Богдинская СЭС входит в число крупнейших объектов ВИЭ в регионе. Она занимает площадь около 150 гектаров, для выработки электроэнергии установлено свыше 178 тыс. двухсторонних солнечных модулей российского производства.

Группа «Россети» содействует развитию «зеленой» генерации, присоединяя к сетям солнечные и ветроэлектростанции (ВЭС). В частности, в этом году началось строительство энергоцентра на Кубани для подключения Северской СЭС. В 2024 году энергетики ввели в работу новую подстанцию 110 кВ «Чекмаш» для выдачи мощности первых СЭС на Урале, завершили проект присоединения к сетям Труновской ВЭС на Ставрополье.