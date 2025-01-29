Авиационно-технический центр построят в районе Внуково в рамках МаИП

В районе Внуково появится новый авиационно-технический центр. Его возведут в ходе реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В соответствии с распоряжением Сергея Собянина для строительства важных для города объектов с 2016 года мы предоставляем инвесторам землю на особых условиях. Это позволяет развивать инфраструктуру и создавать рабочие места в разных отраслях экономики. Так, благодаря возведению авиационно-технического центра трудоустроиться смогут более 300 специалистов», – рассказал Максим Ликсутов.

Ввести новый авиационно-технический центр в эксплуатацию планируется в конце 2026 года. Здесь будут обучать технический, летный и другой персонал авиакомпаний.

«Москва уделяет особое внимание подготовке специалистов в стратегически важных отраслях экономики, воспитывает кадры для умного производства настоящего и будущего. Инвестиции в строительство авиационно-технического центра составят более 0,5 млрд рублей. Площадь объекта превысит 3,4 тысячи квадратных метров», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Центр будет построен в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

«Для строительства объектов в рамках МаИП город предоставляет участки без проведения торгов. Для реализации проекта создания авиационно-технического центра Международному аэропорту «Внуково» выделили более 1,1 гектара земли. Договор аренды был заключен на пять лет», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Сегодня в столице реализуется свыше 90 МаИП, по которым в разных районах города появятся промышленные предприятия и будет создано около 60 тысяч новых рабочих мест.