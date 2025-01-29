ПИШ ЛЭТИ совместно с партнерами провела стратегическую сессию по тематике судостроения в России

Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы обеспечения технологического суверенитета в области судового электрооборудования и определение дальнейших планов по взаимодействию.

С 14 по 15 января 2025 года в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» состоялась стратегическая сессия «Судостроение» в рамках развития Электротехнического кластера Курской области.

В мероприятии приняли участие представители ООО «Инженерно-экспертный центр» (ООО «ИЭЦ»), АО «Курский электроаппаратный завод» (АО «КЭАЗ»), АО «Новая ЭРА», ФАУ «Российский морской регистр судоходства» и Передовой инженерной школы «Электротехника и электроника» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (ПИШ ЛЭТИ). Со стороны СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на стратегической сессии работали директор ПИШ ЛЭТИ Виктор Борисович Бессонов, заместитель директора ПИШ ЛЭТИ Анастасия Дмитриевна Стоцкая, проректор по стратегическому развитию СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Виктор Анатольевич Тупик и проректор по научной и инновационной деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Александр Анатольевич Семенов.

Целью проведения стратегической сессии стало научно-техническое развитие судостроительной промышленности, включая стимулирование развития научных школ в судостроении, приборостроении, машиностроении и электротехнике, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на создание поддерживающих и опережающих технологий.

«Для ПИШ ЛЭТИ партнерство с электротехническим кластером является одним из направлений стратегического развития. За два дня стратегической сессии нам с партнерами удалось сфокусироваться на задачах развития отечественной электротехники, определить направления взаимодействия внутри кластера, а также распределить задачи на дальнейшую совместную проработку нашими коллективами. Основная цель формируемого проекта – обеспечение технологического лидерства РФ в области электротехнических устройств с ориентацией и на внутреннее потребление, и на экспорт. Задача ПИШ – экспертная аналитика, выполнение НИОКР по созданию новой продукции и опережающая подготовка кадров. Кроме того, мы договорились о продолжении регулярных встреч в разных форматах для расширения сотрудничества и привлечения новых участников». Директор ПИШ «Электротехника и электроника» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Виктор Борисович Бессонов

В ходе сессии участники обсудили ключевые проблемы и цели проекта электротехнического кластера, а именно импортозамещение в судостроении, инновационные решения в области судовой электротехники, анализ рынков, а также планы кооперации с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Затем участники разделились на группы, чтобы рассмотреть, как сформировать образ проекта с учетом современных тенденций и задач в области водного транспорта. Помимо этого, были обсуждены новые технологии в судостроении и водном транспорте, а также ситуация на российском и мировом рынках электротехнического оборудования и инфраструктурных решений для судов.

«Проведение стратегических сессий с партнерами представляет собой ключевой этап в процессе формирования общего видения и согласования позиций относительно совместных проектов. Эти встречи предоставляют уникальную возможность для открытого диалога и обмена идеями, что способствует более эффективному поиску решений поставленных задач. В ходе прошедших двух дней я получил представление о том, какие задачи может взять на себя электротехнический кластер в рамках единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года». Главный конструктор по решениям для электрозарядной инфраструктуры АО «КЭАЗ» Алексей Владимирович Кокорин

В завершение стратегической сессии участники определили ключевые направления развития электротехнической отрасли и импортозамещения в судостроении. Одним из центральных пунктов обсуждения стало создание аналитических записок для выявления проблем и барьеров импортозамещения. Кроме того, участники определили необходимость анализа перспектив электродвижения и беспилотных систем с акцентом на мировой рынок.

Для улучшения кооперации решено наладить контакт с верфями и заказчиками для формирования требований к системам электроснабжения судов. Участники подчеркнули важность вовлечения производителей смежного оборудования.

Решено, что отныне кластер будет позиционироваться как поставщик интегрированных электротехнических систем, охватывающих генерацию, преобразование, коммутацию и управление. В рамках этого подхода участники согласовали разработку типовых схем для нескольких классов судов с расчетом типовых решений для низкого и среднего напряжения.

Важным шагом станет создание рабочей группы, которая займется подготовкой концептуального проекта «Электрическая баржа». В задачи группы войдет проработка схемы электроэнергетической установки, определение состава ключевых компонентов и оценка стоимости научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

Также запланирована разработка «дорожной карты» с этапами реализации проекта: 1,5-2 года на пилотные образцы и 4-5 лет на серийное производство, включая создание испытательной базы для силового оборудования.

Электротехнический кластер Курской области образован в 2024 году приказом Минпромторга России №3821 на территории промышленного технопарка «СОЮЗ». Кластер – объединение профессионалов и экспертов электротехнической отрасли, площадка для разработки и внедрения инноваций, развития кооперации между крупными производителями, корпорациями, органами власти, промышленностью, образовательными и научными организациями с целью ускорения разработки критически важных продуктов и решений для различных отраслей. Социальная миссия кластера – развитие инженерной электротехнической школы в России и достижение технологического лидерства.