ПИШ ЛЭТИ совместно с партнерами провела стратегическую сессию по тематике судостроения в России

4 часа назад
296
Время чтения ≈ 13 минут
Источник:
СПбГЭТУ ЛЭТИ
Авторы и источники / Правообладателям

Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы обеспечения технологического суверенитета в области судового электрооборудования и определение дальнейших планов по взаимодействию.

С 14 по 15 января 2025 года в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» состоялась стратегическая сессия «Судостроение» в рамках развития Электротехнического кластера Курской области. 

В мероприятии приняли участие представители ООО «Инженерно-экспертный центр» (ООО «ИЭЦ»), АО «Курский электроаппаратный завод» (АО «КЭАЗ»), АО «Новая ЭРА», ФАУ «Российский морской регистр судоходства» и Передовой инженерной школы «Электротехника и электроника» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (ПИШ ЛЭТИ). Со стороны СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на стратегической сессии работали директор ПИШ ЛЭТИ Виктор Борисович Бессонов, заместитель директора ПИШ ЛЭТИ Анастасия Дмитриевна Стоцкая, проректор по стратегическому развитию СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Виктор Анатольевич Тупик и проректор по научной и инновационной деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Александр Анатольевич Семенов.

Целью проведения стратегической сессии стало научно-техническое развитие судостроительной промышленности, включая стимулирование развития научных школ в судостроении, приборостроении, машиностроении и электротехнике, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на создание поддерживающих и опережающих технологий.

«Для ПИШ ЛЭТИ партнерство с электротехническим кластером является одним из направлений стратегического развития. За два дня стратегической сессии нам с партнерами удалось сфокусироваться на задачах развития отечественной электротехники, определить направления взаимодействия внутри кластера, а также распределить задачи на дальнейшую совместную проработку нашими коллективами. Основная цель формируемого проекта – обеспечение технологического лидерства РФ в области электротехнических устройств с ориентацией и на внутреннее потребление, и на экспорт. Задача ПИШ – экспертная аналитика, выполнение НИОКР по созданию новой продукции и опережающая подготовка кадров. Кроме того, мы договорились о продолжении регулярных встреч в разных форматах для расширения сотрудничества и привлечения новых участников».

Директор ПИШ «Электротехника и электроника» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Виктор Борисович Бессонов

В ходе сессии участники обсудили ключевые проблемы и цели проекта электротехнического кластера, а именно импортозамещение в судостроении, инновационные решения в области судовой электротехники, анализ рынков, а также планы кооперации с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. 

Затем участники разделились на группы, чтобы рассмотреть, как сформировать образ проекта с учетом современных тенденций и задач в области водного транспорта. Помимо этого, были обсуждены новые технологии в судостроении и водном транспорте, а также ситуация на российском и мировом рынках электротехнического оборудования и инфраструктурных решений для судов.

«Проведение стратегических сессий с партнерами представляет собой ключевой этап в процессе формирования общего видения и согласования позиций относительно совместных проектов. Эти встречи предоставляют уникальную возможность для открытого диалога и обмена идеями, что способствует более эффективному поиску решений поставленных задач. В ходе прошедших двух дней я получил представление о том, какие задачи может взять на себя электротехнический кластер в рамках единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года».

Главный конструктор по решениям для электрозарядной инфраструктуры АО «КЭАЗ» Алексей Владимирович Кокорин

В завершение стратегической сессии участники определили ключевые направления развития электротехнической отрасли и импортозамещения в судостроении. Одним из центральных пунктов обсуждения стало создание аналитических записок для выявления проблем и барьеров импортозамещения. Кроме того, участники определили необходимость анализа перспектив электродвижения и беспилотных систем с акцентом на мировой рынок.

Для улучшения кооперации решено наладить контакт с верфями и заказчиками для формирования требований к системам электроснабжения судов. Участники подчеркнули важность вовлечения производителей смежного оборудования. 

Решено, что отныне кластер будет позиционироваться как поставщик интегрированных электротехнических систем, охватывающих генерацию, преобразование, коммутацию и управление. В рамках этого подхода участники согласовали разработку типовых схем для нескольких классов судов с расчетом типовых решений для низкого и среднего напряжения. 

Важным шагом станет создание рабочей группы, которая займется подготовкой концептуального проекта «Электрическая баржа». В задачи группы войдет проработка схемы электроэнергетической установки, определение состава ключевых компонентов и оценка стоимости научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

Также запланирована разработка «дорожной карты» с этапами реализации проекта: 1,5-2 года на пилотные образцы и 4-5 лет на серийное производство, включая создание испытательной базы для силового оборудования.

Электротехнический кластер Курской области образован в 2024 году приказом Минпромторга России №3821 на территории промышленного технопарка «СОЮЗ». Кластер – объединение профессионалов и экспертов электротехнической отрасли, площадка для разработки и внедрения инноваций, развития кооперации между крупными производителями, корпорациями, органами власти, промышленностью, образовательными и научными организациями с целью ускорения разработки критически важных продуктов и решений для различных отраслей. Социальная миссия кластера – развитие инженерной электротехнической школы в России и достижение технологического лидерства.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Главный журнал о кабельном бизнесе RusCable Insider!
Дайджест кабельного рынка, репортажи, интервью, спецпроекты. Уже больше 8000+ подписчиков с нами!

Читайте свежий номер RusCable Insider
Павел Малков и Борис Эбзеев обсудили развитие электросетевого комплекса Рязанской области
28 янв. 2025, 17:44
717
В Москве состоялась рабочая встреча Губернатора Рязанской области Павла Малкова и генерального директора ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Бориса Эбзеева. Основной темой стали актуальные вопросы развития электросетевой инфраструктуры региона и реализации крупных инвестиционных проектов. На встрече также обсудили развитие...
Сергей Цивилев: «Создание отраслевых стандартов — долгосрочная основа технологического суверенитета ТЭК»
28 янв. 2025, 13:30
669
Сергей Цивилев провел рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антоном Шалаевым. В ходе совещания были рассмотрены перспективы дальнейшего сотрудничества по созданию новых отраслевых и государственных стандартов для оборудования и технологий, применяющихся топливно-энергетическим комплексом России. Действующий фонд докуме...
Александр Бречалов и Борис Эбзеев провели рабочую встречу в Москве
28 янв. 2025, 13:00
518
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев обсудили текущее состояние электросетевого комплекса региона и ключевые направления его развития. В рамках встречи обсуждались планы по подключению крупных промышленных объектов в 2025 году. Среди них – зав...
Горнорудный дивизион «Росатома» приступает к проектированию нового производства в Соликамске
27 янв. 2025, 09:45
706
24 января губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров провели рабочую встречу. Стороны обсудили планы развития ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ»). Сегодня ОАО «СМЗ» выпускает магний, ниобий, тантал и титан, а другие значимые редкоземельные металлы (лантанои...
«Россети Северо-Запад» вложат в энергокомплекс Псковской области 2 миллиарда рублей в 2025 году
24 янв. 2025, 12:15
1080
Генеральный директор «Россети Северо-Запад» Вячеслав Торсунов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудили модернизацию энергокомплекса региона и ликвидацию последствий циклона «Чарли». Вячеслав Торсунов отметил, что в 2025 году финансирование инвестиционной и ремонтной программ «Россети Северо-Запад» в Псковской области составит 2 миллиарда рубл...
Евгений Первышов и Борис Эбзеев обсудили развитие электросетевого комплекса Тамбовской области
24 янв. 2025, 10:00
1105
Временно исполняющий обязанности Главы Тамбовской области Евгений Первышов провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Россети Центр» Борисом Эбзеевым. Стороны обсудили текущее состояние электросетевого комплекса региона, ключевые направления его модернизации и планы по развитию инфраструктуры для обеспечения надежного энергоснабжения. Особое внимание было уделено прохожден...
Комитет Государственной Думы по энергетике рекомендует ускорить определение и согласование площадки строительства Южной АЭС
23 янв. 2025, 13:00
1437
Комитет Государственной Думы по энергетике рекомендует ускорить определение и согласование площадки строительства Южной АЭС. Такое решение принято по итогам расширенного заседания Комитета с участием заместителя председателя Государственной Думы Виктории Абрамченко, посвященного вопросам повышения устойчивости энергоснабжения южных регионов России, которое прошло 22 января 2025 года. В качеств...
Системные операторы России и Центральной Азии координируют планы развития национальных энергосистем
22 янв. 2025, 16:15
1571
22 января в Иркутской области состоялась встреча руководителей Системного оператора и энергокомпаний Центральной Азии по вопросам технологического взаимодействия и перспективного развития национальных энергосистем. Участники отметили важность обмена информацией и координации планов по развитию национальных энергосистем России и Центральной Азии и реализации инфраструктурных проектов в энергетик...
Глава «Росатома» Алексей Лихачёв посетил стройплощадку Ленинградской АЭС
22 янв. 2025, 15:30
1570
22 января 2025 года в рамках рабочего визита на Ленинградскую АЭС генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв посетил строительную площадку и проконтролировал сооружение новых энергоблоков атомной станции. «Почти год назад мы заливали первый бетон в фундамент здания реактора энергоблока № 7. Сейчас фундаменты всех зданий ядерного острова готовы к возведению...
Сергей Цивилев провел рабочую встречу по развитию энергетического комплекса Ростовской области
22 янв. 2025, 13:00
1341
Под руководством Сергея Цивилева состоялось совещание, посвященное реализации Программы повышения надежности электросетевого комплекса на 2025-2029 годы и дальнейшему развитию энергетики Ростовской области. Во встрече приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь, вице-спикер Государственной думы РФ, депутат от Ростовской области Виктория Абрамченко и представит...
Путин и Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве
20 янв. 2025, 09:00
2351
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония состоялась по итогам переговоров в Кремле, передает корреспондент ТАСС. Документ должен вывести отношения Москвы и Тегерана на новый уровень: он закрепляет их статус как стратегических партнеров. Также в договоре зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития...
Роман Старовойт провел первое заседание проектного офиса по строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург
17 янв. 2025, 16:00
4721
В заседании приняли участие представители Минтранса России, Росжелдора, ОАО «РЖД», Правительства Москвы, ООО «ВСМ Две Столицы», ГТЛК, другие участники проекта. «Согласно плану, активная фаза строительства магистрали должна начаться в этом году, поэтому одна из основных задач – это завершение проектирования и получение заключения Главгосэкспертизы по всем эт...
В Минтрансе обсудили вопрос строительства обхода Адлера
17 янв. 2025, 13:00
3817
Министр транспорта Роман Старовойт провел первое заседание экспертного совета по рассмотрению технико-экономических параметров инвестиционных проектов транспортной инфраструктуры. «Минтранс и подведомственные организации реализуют крупнейшие в стране инфраструктурные проекты в области транспорта. Такие объекты, как правило, являются уникальными, а решения по ним требуют всестороннего ра...
Россия и Ливия активизируют сотрудничество в энергетической сфере
16 янв. 2025, 18:00
4479
Роман Маршавин провёл рабочую встречу с Послом Ливии в России Эмхемедом Альмаграви.  Ключевой темой встречи стала подготовка к возобновлению деятельности Российско-Ливийской Межправкомиссии. Стороны отметили взаимную заинтересованность в активизации торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.  Прорабатывается возможность проведения двусторонней встречи сопредседате...
Минэнерго России приняло участие в 15-й сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемой энергетике (IRENA)
13 янв. 2025, 11:30
5225
Утверждены долгосрочные планы по строительству объектов ВИЭ, согласно которым мощности по солнечной и ветровой энергетики в России вырастут к 2042 году более чем в четыре раза, достигнув 17 ГВт. Об этом сообщил Евгений Грабчак в ходе пленарной сессии Ассамблеи IRENA.  Уже сейчас развитие возобновляемых источников идёт ускоренным темпом в зонах приоритетного роста спроса на электроэнергию &...
Сергей Цивилев обсудил с руководителями энергетических компаний актуальные вопросы работы российского энергетического комплекса
10 янв. 2025, 11:00
5622
Сергей Цивилев провел рабочее совещание, посвященное итогам 2024 года и дальнейшим планам развития российского энергетического комплекса. В ходе встречи заместители Министра энергетики и руководители энергетических компаний отчитались о проделанной работе и доложили о текущих задачах.   Министр уделил особое внимание реализации Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042...
Александр Новак провёл заседание Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики
28 дек. 2024, 09:15
6696
Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл заседание Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. В нём приняли участие представители Минэнерго, Минпромторга, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы и других профильных ведомств, правительства города Москвы и Московской области, депутаты Госдумы, руководители и представ...
Александр Новак провёл заседание совета директоров «Кавказ.РФ»
20 дек. 2024, 12:15
6938
На площадке Координационного центра Правительства вице-премьер Александр Новак провёл 132-е заседание совета директоров института развития СКФО. Открывая мероприятие, он поблагодарил участников за активное взаимодействие в решении поставленных задач и отметил позитивную динамику социально-экономического развития округа по предварительным итогам года. «Уходящий г...
Приоритетные транспортные проекты Сахалинской области обсудили в Минтрансе России
20 дек. 2024, 11:45
6772
Министр транспорта Роман Старовойт провел встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Обсуждались ключевые для региона направления транспортного развития. Сахалинская область – единственный в стране островной регион, расположенный на 87 островах и включающий в себя остров Сахалин с прилегающими к нему территориями, в связи c чем особо важную роль играет развитие портово...
Минэнерго: «Присоединение ОЭС Востока к ценовой зоне оптового рынка закладывает основу для инвестиций в ВИЭ в ДФО»
19 дек. 2024, 10:30
6789
Возобновляемая энергетика уже стала значимым элементом энергосистемы, сообщил Андрей Максимов на конференции АРВЭ-2024 «Место возобновляемой энергетики в энергобалансе страны: как обеспечить возможность покрытия дефицита электроэнергии на фоне роста экономики?». В энергетическом ведомстве отметили, что, если сейчас доля СЭС и ВЭС в энергобалансе страны невелика и составляет порядка...