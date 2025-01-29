Работы по устройству архитектурно-художественной подсветки выполнят на автомобильной дороге в Тверской области

Работы по устройству архитектурно-художественной подсветки и замене светильников на мосту через р. Волга выполнят на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Автомобильная дорога по г. Старица" Тверской области, сообщает RosTender.info.

Заявки на участие в тендере принимают до 13 февраля. На мосту планируется установка щита архитектурного освещения, прожекторов Аврора и FORUS, тубуса, проведут юстировку осветительных приборов, демонтаж существующих светильников наружного освещения, монтаж светильника и другие работы. Устройство подсветки выполнят до 01 мая 2025 года. Цена контракта 28 млн рублей.