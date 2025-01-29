Стартовали работы по расширению путепровода на обходе Адлера

Развитая дорожная сеть выступает важнейшим фактором устойчивого социально-экономического роста страны. В связи с этим реализуются масштабные инфраструктурные проекты, в числе которых строительство обхода Адлера. Он войдёт в состав перспективной автомобильной дороги от федеральной трассы М-4 «Дон» до города Сочи. В настоящее время строители приступили к расширению габарита существующего путепровода на 6-м км дороги А-149 Адлер – Красная Поляна, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Мегапроект по строительству автодороги М-4 “Дон„ – Сочи даст мощный толчок для развития экономики южных регионов России и поможет существенно улучшить транспортную ситуацию на Черноморском побережье. Реализуем его поэтапно. И в числе первоочередных участков – обход Адлера протяжённостью порядка 10 км. Дорога соединит посёлок Кудепста и село Высокое. Строительство нового участка повысит туристический потенциал данного направления, сократит время в пути до аэропорта Сочи и Красной Поляны, обеспечит вывод транзитного транспорта из курортной зоны Адлера и улучшит экологическую обстановку прибрежной территории. В рамках этого проекта ведётся реконструкция путепровода на 6-м км трассы А-149 Адлер – Красная Поляна. К настоящему моменту начались работы по увеличению его габарита. Искусственное сооружение и его подходы расширят до двух полос движения, по одной в прямом и обратном направлении. Путепровод планируем ввести в эксплуатацию до начала курортного сезона, чтобы уже этим летом у жителей Сочи и его гостей появилась возможность передвигаться по нему в обоих направлениях, как в сторону Адлера, так и в сторону Красной Поляны», – сказал Марат Хуснуллин.

Реконструкция путепровода стартовала в ноябре прошлого года. До начала его расширения был выполнен большой комплекс работ. В частности, с существующего мостового сооружения специалисты предварительно сняли элементы ограждения, шумозащитные экраны, слои мостового полотна, демонтировали инженерные сети и боковые консоли путепровода.

По словам председателя правления госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко, в настоящее время работы на объекте ведутся в две смены.