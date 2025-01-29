Подписано соглашение о сотрудничестве между ПО «ФОРЭНЕРГО» и Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского
4 часа назад
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28 января в Нижнем Новгороде ректором ННГУ Олегом Трофимовым и директором по работе с органами власти ПО «ФОРЭНЕРГО» Эллой Ирмухаметовой подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере научных исследований и разработок между ПО «ФОРЭНЕРГО» и Университетом Лобачевского (ННГУ).
В рамках сотрудничества стороны договорились о взаимовыгодной работе и подготовке высококвалифицированных кадров для промышленных предприятий холдинга, проведении совместных мероприятий и другой деятельности.
EL-Комитет НОПСМ продолжает мониторинг качества кабельно-проводниковой продукции в российских регионах
2 часа назад
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На текущей неделе представителями EL-Комитета НОПСМ совместно с экспертами Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан в 8 розничных магазинах электротехники Казани произведены закупка и отбор 23 образца кабельной продукции следующих торговых марок: АЛКЗ, АЛЬФАКАБЕЛЬ, АРКАД КАБЕЛЬ, КАБЭКС, ВЭКЗ, МОНЭЛ, ГЕРМЕС, ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН, ЛЕПТОН, RCABLE, ТИТАН Мониторинг качества кабельной про...
Резидент индустриального парка «Богословский» на севере Свердловской области запустит новую импортозамещающую продукцию
2 часа назад
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«Богословский кабельный завод» – один из первых резидентов индустриального парка «Богословский», расширяет своё производство с господдержкой. На заводе готовятся к запуску новой кабельно-проводниковой продукции, востребованной в различных секторах экономики. «Завод расположен на территории опережающего развития «Краснотурьинск», что даёт предпри...
Кабельный завод «АЛЮР» успешно прошел процедуру сертификации ISO 9001
5 часов назад
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На предприятии Кабельный завод «АЛЮР», где качество продукции и совершенствование технологических процессов остаются определяющим фактором, регулярно проводится процедура подтверждения корпоративной системы менеджмента качества соответствию требованиям национального ГОСТ Р ИСО 9001-2015 международного ISO 9001:2015 стандартов применительно к разработке, производству и поставке кабельно...
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Продлен срок действия заключения о готовности НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ к производству продукции для АЭС
7 часов назад
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По результатам проверки, проведенной специалистами АО «ВО «Безопасность», было подтверждено и изменен срок действия Письма-заключения № Р-И-98 от 18.08.2020. Это заключение удостоверяет готовность АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» производить продукцию 2 и 3 классов безопасности категории качества QA2 и QA3 для АЭС «Руппур» в Народной Республике Бангладеш....
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«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжает расширять производство и модернизировать оборудование
9 часов назад
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Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» получил новую градирню, предназначенную для использования в системе охлаждения технологического оборудования. Градирня полусухого типа обеспечивает эффективное охлаждение благодаря циркуляции воды и работе встроенных вентиляторов. Такой подход позволяет значительно повысить производительность системы охлаждения, а также улучшить экологические показатели...
Предложения Алюминиевой Ассоциации по мерам государственной поддержки предприятий металлургии и машиностроения для предотвращения кризиса в этих отраслях
9 часов назад
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В Совете Федерации состоялся круглый стол «О мерах государственной поддержки предприятий металлургии и машиностроения для предотвращения кризиса в этих отраслях». Ирина Казовская, председатель Алюминиевой Ассоциации, рассказала о вкладе и проблемах алюминиевой отрасли, а также акцентировала внимание на ряде приоритетных вопросов, касающихся достижения технологического суверенитета с...
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RUPLASTICA 2025: полимерный Новый год, бизнес-завтрак и 300 встреч на стенде НПП «ПОЛИПЛАСТИК»
10 часов назад
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Более 300 встреч на стенде, два собственных мероприятия, международное деловое соглашение – таковы итоги RUPLASTICA 2025 для ведущего российского компаундера. Новые горизонты На RUPLASTICA 2025 лидер российского рынка полимерных компаундов НПП «ПОЛИПЛАСТИК» и турецкая компания Primis Polimer подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Согласно документу, Primis Poli...
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«Терра-Ток» прошла международную сертификацию по стандарту ISO 9001:2015
10 часов назад
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Группа «Терра-Ток» успешно прошла сертификацию по стандарту ISO 9001:2015. Проверку соответствия осуществляло международное бюро «Bureau Veritas Certification». Группа "Терра-Ток" сообщает о успешном завершении процесса сертификации по международному стандарту ISO 9001:2015. Проверка соответствия системы менеджмента проводилась авторитетным международным бюро &...
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Новинка в линейке кабелей для добывающей промышленности «ЭКМ Холдинг» — кабели ИнСил(Ш) на напряжение 1140 В
28 янв. 2025, 16:45
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ООО НПП «ИНТЕХ» освоило производство шахтного кабеля ИнСил(Ш) для подземных и открытых горных работ на номинальное переменное напряжение 1140 В номинальной частоты 50 Гц на основных и 380 В на вспомогательных жилах. Кабели обладают повышенными техническими характеристиками и изготавливаются по ТУ 27.32.14-028-92800518-2024. Продукция предназначена для про...
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Компания Xinming вернётся к обычному рабочему графику после празднования Китайского Нового Года
28 янв. 2025, 16:15
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Компания Xinming уходит на короткие выходные в связи с празднованием Китайского Нового года. С 3 февраля все подразделения компании возвращаются к обычному рабочему графику и с нетерпением ждут ваших обращений. Дорогие клиенты, коллеги! Поздравляем Вас с еще одним Новым годом — китайским! Теперь новый год окончательно вступил в свои права! Пусть все Ваши желания сбудутся, все мечты испо...
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ЗЭТО получил декларацию о соответствии на ПД-14
28 янв. 2025, 10:30
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ЗЭТО получил декларацию о соответствии приводов типов ПД-14 техническим регламентам Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. Привода типа ПД—14 предназначены для электродвигательного оперирования главными ножами и заземлителями разъединителей на напряжение от 35 до 220, 330 и 500 кВ. Документ действителен до января 2030 года.
Сотрудники завода «Контактор» приняли участие в заседании Совета работающей молодежи Ульяновской области
28 янв. 2025, 10:00
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21 января состоялось расширенное заседание членов Совета работающей молодежи Ульяновской области, в котором приняли участие представители программы «Вектор роста». Заседание открылось приветственным словом члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Ульяновской области Рябухина С.Н., который присоединился к мероприятию по видеоконфер...
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Группа ПОЛИПЛАСТИК представила результаты научных разработок на выставке «RUPLASTICA 2025»
28 янв. 2025, 09:30
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Завершила работу 27-й Международная специализированная выставка пластмасс и каучуков «RUPLASTICA 2025». Одним из главных участников мероприятия – с обширной деловой программой и масштабной экспозицией – стала Группа ПОЛИПЛАСТИК, а точнее – ее композиционный дивизион – НПП «ПОЛИПЛАСТИК». Эксперты компании выступили на сессиях форума, а также иницииров...
Новая эра безопасности: GENESIS выпустил первые 10 тонн безгалогенового GELEN HFFR 400 для кабелей «нг-HF» и «нг-FRHF»
27 янв. 2025, 13:15
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GENESIS выпустил первые 10 тонн инновационного безгалогенового полимерного компаунда GELEN HFFR 400. Этот материал не только задаёт новый стандарт пожарной безопасности, но и превосходит аналоги по ключевым параметрам. GELEN HFFR 400: безопасность, морозостойкость, эффективность Новый компаунд разработан для производства оболочек и изоляции кабелей исполнения «нг-HF&ra...
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Продукция «Камского кабеля» помогла обновить инфраструктуру Казани
27 янв. 2025, 13:00
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При подготовке столицы Татарстана к крупным международным мероприятиям активно использовалась продукция компании «Камский кабель». В рамках благоустройства городской инфраструктуры были проведены масштабные работы по ремонту дорог, культурных объектов и общественных пространств. Всего заменено более 26 км кабеля и около 4 тысяч светильников. Кроме того, была создана единая система упра...
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«Батл электриков» от IEK и «Русского Света» — получи своё место в финале «Чемпионата электриков – 2025»
27 янв. 2025, 11:30
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Хочешь быть в финале «Чемпионата электриков — 2025»? У тебя есть шанс исполнить свою мечту! 12 февраля 2025 года приходи на выставку «Сибирская строительная неделя» в Новосибирске и участвуй в конкурсе «Батл электриков: электроустановочная дюжина» от IEK и компании «Русский Свет». Победители ко...
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ПАК «СОКОЛ» — в реестре ГИСП
27 янв. 2025, 11:00
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Программно-аппаратный комплекс «СОКОЛ», который в этом году был зарегистрирован в качестве товарного знака, вошел в ГИСП. Таким образом, он стал первой разработкой «МОСИТЛАБ», включенной в перечень Минпромторга. ГИСП — Государственная информационная система промышленности: это ресурс Минпромторга России, оператором которого являет...
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Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» поддержал экологическую молодежную игру «ЭкологиУм»
27 янв. 2025, 10:00
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В библиотеке имени И.А. Бунина 15 команд из орловских школ состязались в финале игры. Для победы ребятам необходимо было показать свои знания в сфере экологии, а также проявить смекалку. Ребятам необходимо было ответить на 24 вопроса по пяти направлениям (отходы, вода, воздух, флора и фауна). В этом году наиболее эрудированной оказалась команда «Очищенные» из орловской школы №13 имени...
Компания «Оптиковолоконные Системы» успешно подтвердила соответствие системы менеджмента качества российским и международным стандартам
27 янв. 2025, 09:30
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АО "Оптиковолоконные Системы" завершило ресертификационный аудит Системы Менеджмента Качества (СМК) и подтвердило свое соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и международного стандарта ISO 9001:2015 (ГОСТ Р 9001). Проверку проводила независимая аккредитованная аудиторская организация, которая оценила эффективность процессов, на соответствие требованиям стандарта в заявлен...
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От учебы к карьере: как ХКА растит профессионалов
24 янв. 2025, 16:15
2017
25 января в России отмечается День студента – праздник, символизирующий стремление к знаниям, саморазвитию и новым возможностям. Для ХКА этот день имеет особое значение, потому что обучение и развитие сотрудников являются неотъемлемой частью корпоративной стратегии холдинга. Прошедший год стал важным этапом в развитии кадрового потенциала кабельного дивизиона ХКА. Цифры говорят сами за се...
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