Подписано соглашение о сотрудничестве между ПО «ФОРЭНЕРГО» и Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского

28 января в Нижнем Новгороде ректором ННГУ Олегом Трофимовым и директором по работе с органами власти ПО «ФОРЭНЕРГО» Эллой Ирмухаметовой подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере научных исследований и разработок между ПО «ФОРЭНЕРГО» и Университетом Лобачевского (ННГУ).

В рамках сотрудничества стороны договорились о взаимовыгодной работе и подготовке высококвалифицированных кадров для промышленных предприятий холдинга, проведении совместных мероприятий и другой деятельности.