«Росатом» представил отраслевым поставщикам больше возможностей при работе в системе БРИФ

4 часа назад
259
Время чтения ≈ 5 минут
Источник:
atommedia.online
Авторы и источники / Правообладателям

АО «Атомкомплект» (входит в госкорпорацию «Росатом») представило поставщикам атомной отрасли больше возможностей по работе с системой БРИФ (цифровое решение для организации закупок).

В частности, все вкладки личного кабинета поставщиков теперь доступны для заполнения с последующей верификацией оператором системы бесплатно. Заблаговременное заполнение профиля повышает шансы на успешное прохождение тендерных процедур.

Сейчас в БРИФ предприятия атомной отрасли в обязательном порядке проводят закупки по 12 номенклатурным группам: «Вещества химические и продукты химические», «Железо, чугун, сталь и ферросплавы», «Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные», «Оборудование электрическое», «Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения»; «Консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий» и другим. В течение 2025 года планируется постепенное (в несколько этапов) добавление еще 12 номенклатурных групп.

Цифровое решение «БРИФ» (сокращение от: «Бизнес, Развитие, Информация, Функционал») было внедрено в атомной отрасли в 2022 году. В основу работы цифрового решения заложен принцип взаимодополняющих баз данных – предложения товаров со стороны поставщиков и спроса на них со стороны заказчиков. При появлении спроса на определенные позиции со стороны заказчика система автоматически формирует подборку продукции всех производителей и поставщиков, соответствующих условиям закупки; им автоматически рассылается приглашение принять участие в закупочной процедуре. Сначала система была апробирована при проведении внутриотраслевых закупок, с сентября 2024 года доступ в БРИФ был открыт и для внеотраслевых поставщиков. Перевод закупочных процессов в цифровую форму призван повысить их эффективность и оптимизировать стоимость, также это повышает их безопасность и прозрачность, снижает административные барьеры, экономит ресурсы поставщиков и заказчиков.

Крупные российские компании уделяют большое внимание развитию цифровой экономики, необходимой ИТ-инфраструктуры. Созданные условия для появления и ускоренного внедрения современных технологий позволят создавать российское ПО, осуществлять перевод процессов в цифровую форму. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Главный журнал о кабельном бизнесе RusCable Insider!
Дайджест кабельного рынка, репортажи, интервью, спецпроекты. Уже больше 8000+ подписчиков с нами!

Читайте свежий номер RusCable Insider
ТИМ в ТЭК: Главгосэкспертиза рассказала о требованиях к информационным моделям участникам рынка энергетики и нефтегазодобычи
27 янв. 2025, 12:15
658
Сессия по обмену опытом и развитию сотрудничества в области технологий информационного моделирования прошла в штаб-квартире ПАО «Газпром» в петербургском «Лахта Центре». В дискуссии приняли участие эксперты Главгосэкспертизы России, в том числе начальник Северо-Западного филиала Юлия Чернова. «На сегодняшний день существенным препятствием для массового и успешног...
Энергокомпании России переведены на новую версию программного обеспечения отраслевой системы анализа аварийности в электроэнергетике
17 янв. 2025, 16:30
4681
АО «СО ЕЭС» ввел в эксплуатацию новую версию информационно-управляющей системы отраслевой базы аварийности в электроэнергетике (ИУС «БАЭ»), интегрированную с цифровой информационной моделью энергосистем России. Субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии успешно перешли на использование новой версии ИУС «БАЭ» при расследовании причин техно...
Во ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева создана цифровая база данных отечественной контрольно-измерительной аппаратуры гидротехнических сооружений
16 янв. 2025, 16:30
4488
Специалисты АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (входит в Группу РусГидро) завершили работу над созданием цифровой базы данных контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) отечественных производителей. Она уже интегрирована на цифровую платформу по безопасности гидротехнических сооружений Центра Мониторинга Группы РусГидро (ИАС ГТС) и доступна для специалистов Компании. Новая база данных объ...
30% застройщиков в стране применяют технологии информационного моделирования
16 янв. 2025, 15:45
4504
По итогам четвертого квартала 2024 года доля работающих с технологиями информационного моделирования (ТИМ) застройщиков выросла с 26% до 30%. Таким образом, почти каждый третий девелопер теперь применяет ТИМ на этапах проектирования или строительства новых объектов. Такие данные представил Центр компетенцией по технологиям информационного моделирования и цифровизации в жилищном строительстве госко...
В Петрозаводске запустили в эксплуатацию новое оборудование цифровой верфи
15 янв. 2025, 16:15
4956
15 января на цифровой верфи Онежского судостроительно-судоремонтного завода (ОССЗ, работает под управлением ФГУП "Росморпорт") состоялся запуск в эксплуатацию основного технологического оборудования. Подробности сообщает пресс-служба главы Республики Карелия. Первой запустили линию очистки и покраски металла. Одновременно началась работа технологического оборудования и в других произв...
Цифровизация Арктики продолжается: «Ростелеком» увеличил оптическую сеть на Ямале на 150 километров
14 янв. 2025, 15:30
5119
«Ростелеком» подвел итоги строительства оптики на Ямале в 2024 году. За 12 месяцев специалисты компании смонтировали на территории округа более 150 километров линий связи. Это на треть больше, чем годом ранее. Почти 100 километров — крупные магистрали за пределами муниципалитетов, остальные — сети внутри северных городов. В результате проведенных работ цифровые сервисы стал...
Программное решение «Росатома» для автоматизации управления инженерной инфраструктурой стало финалистом одной из главных премий в сфере цифровой трансформации
13 янв. 2025, 17:30
5287
Собственное программное решение «Росатома» – «Инфраструктурная IoT-платформа» – вошло в шорт-лист независимой премии RB Digital Awards. Эта премия вручается за лучшие проекты в области цифровой трансформации в восьми номинациях и ориентирована на компании, которые используют передовые технологии в бизнесе. В этом году организаторы рассмотрели почти 160 заявок...
В 2024 году Нацпроектстрой цифровизировал 100 объектов рельсового транспорта в России и за рубежом
13 янв. 2025, 13:15
3562
В 2024 году Дивизиона «Железные дороги» Нацпроектстроя перевел на цифровое управление движением поездов 100 объектов в России и за рубежом. Большая часть приходится на Восточный полигон железных дорог: современной российской автоматикой оснастили 64 объекта БАМа и Транссиба. Крупнейшим из них стала станция Смоляниново, где к единой цифровой системе управления подключили 118 стрелочн...
Решение «Росэлектроники» для управления инженерными системами вошло в реестр отечественного ПО
13 янв. 2025, 13:00
3225
Решение холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех для управления инженерными системами вошло в реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ. SCADA-система на основе промышленного Интернета вещей позволит заменить импортные аналоги, в том числе разработанные Siemens, Huawei и другими зарубежными компаниями. Программный модуль SCADA отвечает за автоматизированный диста...
Главное за 2024 год в цифровизации ТЭК России
08 янв. 2025, 10:00
4114
Главное за 2024 год в цифровизации ТЭК России: 41% компаний ТЭК использует искусственный интеллект. Министерство энергетики России заняло первое место в рейтинге прозрачности закупок. Около 150 тысяч заявок подано на техническое присоединение к электросетям и сетям газового снабжения через ЕПГУ.
Компании Нацпроектстроя оснастили перегон «Коммунарка» - «Новомосковская» Троицкой линии цифровой автоматикой
28 дек. 2024, 17:00
9109
Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя оснастил объекты нового участка Троицкой линии московского метро цифровой автоматикой. Движение поездов между «Тютчевской» и «Новомосковской» открыл сегодня мэр столицы Сергей Собянин. На перегоне «Коммунарка» - «Новомосковская» установили систему интервального регулирования и цифровые питающие...
Запущен официальный сайт научно-образовательного консорциума «Энергетика будущего»
19 дек. 2024, 17:44
6514
Образовательные программы, а также информация о научно-технических разработках участников научно-образовательного консорциума «Энергетика будущего» стали еще доступнее. Вся необходимая информация и продукты собраны в одном месте на официальном сайте консорциума. Сайт предлагает пользователям удобный интерфейс и широкий спектр функций. Платформа предназначена для обучения и развития...
Интеграция ИИ в ТЭК: достижения и препятствия
11 дек. 2024, 16:30
7824
Эдуард Шереметцев рассказал об уровне внедрения ИИ в ТЭК на открытой конференции ИСП РАН, посвященной 30-летию института и 300-летию Российской академии наук. «Более 40% компаний ТЭК уже применяют ИИ, занимая 3-е место среди всех отраслей экономики. Порядка 18% организаций комплекса планируют начать применять ИИ до 2026 года», – подчеркнул замминистра. На данный момент...
Промышленный контроллер «Росэлектроники» на базе «Эльбруса» прошел госрегистрацию
11 дек. 2024, 16:00
7801
Программируемые логические контроллеры «ПЛК-Эльбрус» холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех прошли государственную регистрацию и включены в реестр программно-аппаратных комплексов Минцифры России. Это позволяет использовать устройства на объектах критической информационной инфраструктуры для создания автоматизированных систем управления технологическими процессами....
РУСАЛ разработал технологию контроля за контейнерами с помощью искусственного интеллекта
10 дек. 2024, 11:44
7778
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, разработал технологию контроля за контейнерами с помощью искусственного интеллекта. Она позволяет в разы сократить время, необходимое для отправки контейнера с терминала на загрузку готовой продукцией. Технология детектирования контейнеров разработана «Инженерно-технологическим центром РУСАЛ» («РУСАЛ ИТЦ»), в данн...
Компания:
РУСАЛ
Сервис цифровых корпоративных коммуникаций Группы «Россети» стал победителем ComNews Awards
09 дек. 2024, 17:15
8137
ИТ-проект отмечен наградой в номинации «Самое тиражируемое решение». Он реализован на платформе VK WorkSpace и предусматривает широкий набор инструментов для совместной работы, включая мессенджер. Только на первом этапе к новой платформе подключатся 100 тыс. человек – это свыше 40% сотрудников Группы «Россети». В дальнейшем планируется масштабирование. Доступ по мо...
Что внутри у нацпроекта «Экономика данных»
06 дек. 2024, 10:30
8380
“Ъ” ознакомился с финальной редакцией нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», представленного в четверг на совете по стратегическому планированию у президента. В секретариате куратора — вице-премьера Дмитрия Григоренко— “Ъ” подтвердили актуальность документа. В Белом доме воспринимают нацпроект как центральный для всей сис...
Разработка Ростеха на основе ИИ способна предсказывать природные катаклизмы
05 дек. 2024, 10:30
8467
Новое ПО принимает, обрабатывает и анализирует гидрометеорологическую информацию, поступающую от космических аппаратов. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал на основе искусственного интеллекта программный модуль прогнозирования опасных природных явлений — штормов, землетрясений, извержений вулканов. Новое ПО стало частью компле...
Компании Нацпроектстроя цифровизировали три объекта БАМа в Хабаровском крае
29 нояб. 2024, 15:00
10633
Специалисты Дивизиона «Железные дороги» Нацпроектстроя перевели на цифровое управление движением поездов три объекта БАМа в Хабаровском крае. На станциях Новый Ургал и Хальгасо, а также путевом посту 3796 (перегон Хальгасо-Силинка) внедрили современную микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ. С помощью системы МПЦ-ЭЛ диспетчерский персонал сможет удаленно управлять стрелками и светоф...
Компании Нацпроектстроя цифровизировали станцию Тебисская на Транссибе
28 нояб. 2024, 17:45
9868
В Новосибирской области специалисты Дивизиона "Железные дороги" Нацпроектстроя оснастили станцию Тебисская на Транссибе цифровой автоматикой собственной разработки и производства. Управлять движением поездов на объекте будет современная микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ. Систему установили взамен устаревшего оборудования. Российская автоматика позволит через компьютер регулиро...