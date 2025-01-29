«Росатом» представил отраслевым поставщикам больше возможностей при работе в системе БРИФ

АО «Атомкомплект» (входит в госкорпорацию «Росатом») представило поставщикам атомной отрасли больше возможностей по работе с системой БРИФ (цифровое решение для организации закупок).

В частности, все вкладки личного кабинета поставщиков теперь доступны для заполнения с последующей верификацией оператором системы бесплатно. Заблаговременное заполнение профиля повышает шансы на успешное прохождение тендерных процедур.

Сейчас в БРИФ предприятия атомной отрасли в обязательном порядке проводят закупки по 12 номенклатурным группам: «Вещества химические и продукты химические», «Железо, чугун, сталь и ферросплавы», «Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные», «Оборудование электрическое», «Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения»; «Консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий» и другим. В течение 2025 года планируется постепенное (в несколько этапов) добавление еще 12 номенклатурных групп.

Цифровое решение «БРИФ» (сокращение от: «Бизнес, Развитие, Информация, Функционал») было внедрено в атомной отрасли в 2022 году. В основу работы цифрового решения заложен принцип взаимодополняющих баз данных – предложения товаров со стороны поставщиков и спроса на них со стороны заказчиков. При появлении спроса на определенные позиции со стороны заказчика система автоматически формирует подборку продукции всех производителей и поставщиков, соответствующих условиям закупки; им автоматически рассылается приглашение принять участие в закупочной процедуре. Сначала система была апробирована при проведении внутриотраслевых закупок, с сентября 2024 года доступ в БРИФ был открыт и для внеотраслевых поставщиков. Перевод закупочных процессов в цифровую форму призван повысить их эффективность и оптимизировать стоимость, также это повышает их безопасность и прозрачность, снижает административные барьеры, экономит ресурсы поставщиков и заказчиков.

Крупные российские компании уделяют большое внимание развитию цифровой экономики, необходимой ИТ-инфраструктуры. Созданные условия для появления и ускоренного внедрения современных технологий позволят создавать российское ПО, осуществлять перевод процессов в цифровую форму. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.