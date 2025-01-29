«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения деревни Марьино в городском округе Красногорск

Специалисты филиала «Россети Московский регион» - «Северные электрические сети» заменили 1500 метров провода на воздушной линии 0,4 кВ в деревне Марьино городского округа Красногорск на самонесущий изолированный, стойкий к механическим повреждениям и неблагоприятным погодным условиям провод. Надежное и качественное электроснабжение, а также возможность технологического присоединениям к сетям компании получили более 500 жителей Марьино.

Работы проводились в рамках ремонтной программы, реализация которой обеспечит готовность электросетей в отдаленных населенных пунктах городского округа Красногорск к более высоким нагрузкам и требуемые параметры качества электроэнергии.