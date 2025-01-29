«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения деревни Марьино в городском округе Красногорск
час назад
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Специалисты филиала «Россети Московский регион» - «Северные электрические сети» заменили 1500 метров провода на воздушной линии 0,4 кВ в деревне Марьино городского округа Красногорск на самонесущий изолированный, стойкий к механическим повреждениям и неблагоприятным погодным условиям провод. Надежное и качественное электроснабжение, а также возможность технологического присоединениям к сетям компании получили более 500 жителей Марьино.
Работы проводились в рамках ремонтной программы, реализация которой обеспечит готовность электросетей в отдаленных населенных пунктах городского округа Красногорск к более высоким нагрузкам и требуемые параметры качества электроэнергии.
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6 часов назад
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«Россети Кубань» обеспечили электроэнергией 24 зарядные станции для электромобилей
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«Россети Юг» обеспечили электроэнергией 1,2 тыс. новых потребителей в Калмыкии в 2024 году
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Филиал «Россети Юг» – «Калмэнерго» в 2024 году исполнил почти 1,2 тыс. договоров на технологическое присоединение и выдачу дополнительной мощности. Потребителям суммарно предоставлено 68 МВт, что в 6 раз больше, чем годом ранее. Положительная динамика показателя обусловлена в том числе подключением к электросетевой инфраструктуре «Россети Юг» в Калмыкии...
«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения более 18 000 жителей Гатчинского района Ленинградской области
7 часов назад
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Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» модернизировали подстанцию 110 кВ, обеспечивающую электроснабжение жителей Гатчинского района Ленинградской области. Энергетики заменили на объекте два силовых трансформатора и увеличили общую мощность подстанции с 32 до 50 МВА. Модернизация выполнена в рамках программы «Россети Ленэнерго»...
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8 часов назад
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Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) приступили к выполнению мероприятий ремонтной программы 2025 года для подготовки оборудования к осенне-зимнему периоду. В этом году на реализацию программы направлено 566 млн рублей. В настоящее время специалисты филиала проводят работы, которые по технологии эффективней выполнять в холодный период...
«Россети Кубань» присоединили к сетям 1,4 тыс. новых потребителей в центральных районах Краснодарского края
9 часов назад
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В 2024 году специалисты Усть-Лабинского филиала компании «Россети Кубань» присоединили порядка 1,4 тыс. новых потребителей в Выселковском, Кореновском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края. Общие объемы присоединенных мощностей составили 22 МВт. В числе новых абонентов – фельдшерско-акушерский пункт и детский сад в Усть-Лабинском районе, центр единоборств в...
ДРСК расширила сеть быстрых зарядных станций в Амурской области
9 часов назад
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Амурские электрические сети (филиал ДРСК, входит в группу РусГидро) в 2024 году ввели в работу на территории области еще 14 быстрых зарядных станций для электромобилей. Таким образом сеть быстрых ЭЗС РусГидро на территории региона сегодня насчитывает уже 29 станций. В 2024 году быстрые ЭЗС РусГидро введены в работу в Белогорске и Свободном, селах Тамбовка и Романовка, на турбазе «Мухинка&...
Начата замена третьего из восьми гидроагрегатов Нижегородской ГЭС
28 янв. 2025, 17:15
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На Нижегородской ГЭС начаты работы по замене гидроагрегата со станционным № 4. Это уже третий по счету гидроагрегат электростанции, который будет обновлен в рамках реализации Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро. Гидроагрегат № 4 был введен в работу в 1956 году и отработал почти 70 лет, выработав более 14 миллиардов кВт∙ч электроэнергии. После замены его мощност...
«Россети Московский регион» улучшили качество и надежность электроснабжения коттеджного поселка в г.о. Домодедово
28 янв. 2025, 16:30
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Специалисты компании «Россети Московский регион» продолжают проведение работ для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей г.о. Домодедово. Энергетики в 2,5 раза увеличили мощность комплектной трансформаторной подстанции в коттеджном поселке (КП) «Шишкино», заменив трансформатор 160 кВА на 400 кВА. Благодаря проведенным работам улучшены качество и...
На Якутскую ГРЭС-2 доставили новое оборудование
28 янв. 2025, 16:00
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На Якутскую ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) доставлен комплекс нового энергетического оборудования отечественного производства, предназначенный для монтажа на Якутской ГРЭС-2. Оборудование в виде двух газотурбинных установок с номинальной мощностью 25 МВт каждая, дожимная компрессорная установка и силовой блочный трансформатор станут основой для комплекса генериру...
Энергетики обеспечили мощностью новые ЖК в Белгороде и Обнинске
28 янв. 2025, 14:30
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Компании Россети Центр и Россети Центр и Приволжье ведут активную работу по техприсоединению новостроек, содействуя реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Специалисты Белгородэнерго обеспечили выполнение мероприятий для технологического присоединения жилого комплекса «Донецкий» на берегу реки Северский Донец. Для выдачи 640 кВт мощности энергетики по...
Энергетики построили ЛЭП для увеличения мощности электроснабжения Чеховского РАЙПО
28 янв. 2025, 14:15
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Специалисты «Мособлэнерго» построили воздушную линию электропередачи для увеличения мощности электроснабжения потребительского кооператива «Чеховское РАЙПО» в д. Беляево городского округа Чехов. В середине января энергетики выполнили монтаж воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП-241 до границ земельного участк...
Использование цифровой технологии СМЗУ повысит надежность электроснабжения крупных промышленных потребителей Новосибирска
28 янв. 2025, 14:00
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Филиал АО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ (осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Новосибирской области, Республики Алтай и Алтайского края) продолжает внедрять отечественную цифровую систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) для контроля максимально допустимых перетоков активной мощности (МДП). В энергосистеме Новосибир...
«Россети» подключили к сетям новую СЭС в Астраханской области
28 янв. 2025, 13:45
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Компания «Россети Юг» завершила работы по техприсоединению к сетям Богдинской солнечной электростанции (СЭС) мощностью более 60 МВт, расположенной на северо-востоке Астраханской области. Проект позволит повысить долю «зеленой» генерации в энергобалансе региона и сформировать дополнительные условия для его развития. Для создания схемы выдачи мощности СЭС энергетики постро...
Филиал ПАО «Россети» повысил грозоупорность ЛЭП, участвующей в схеме выдачи мощности Сургутской ГРЭС-2
28 янв. 2025, 12:45
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Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала заменили более 112 км выработавшего ресурс грозозащитного троса на линии электропередачи 500 кВ «Сургутская ГРЭС-2 – Сибирская», участвующей в схеме выдачи мощности крупнейшей тепловой электростанции России. Проект повысил надежность электроснабжения Нижневартовского района ХМАО-Югры, где расположены крупные объекты н...