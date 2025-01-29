«Россети» модернизировали питающий центр одного из крупнейших агрокластеров Воронежской области

«Россети» завершили реконструкцию подстанции 220 кВ в Бобровском районе Воронежской области. Выполненные работы повысят надежность электроснабжения более 50 тыс. жителей региона, сельскохозяйственных и пищевых предприятий, включая производителя продуктов под брендом «Геркулес». Также обеспечена возможность подключения к сети новых заявителей.

Реконструкция проведена в условиях действующего объекта без ограничений электроснабжения. Филиал ПАО «Россети» – МЭС Центра установил новые элегазовые выключатели 110 кВ, внедрил современные микропроцессорные терминалы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Все оборудование произведено в России.

Бобровский район Воронежской области входит в тройку лидеров по производству сельхозпродукции. В данный момент здесь реализуются 12 инвестпроектов на общую сумму около 35 млрд рублей. В ближайшее время энергетики планируют подключить к сети тепличный комплекс «Воронежский» – один из самых масштабных агропроектов в Центральном Черноземье.