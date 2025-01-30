Масштабная ремонтная кампания на Комсомольской ТЭЦ-2: инвестиции в надежное энергоснабжение

Комсомольская ТЭЦ-2 (АО «ДГК», входит в Группу РусГидро) готовится к масштабной ремонтной кампании 2025 года, на которую будет направлено порядка 1,3 миллиарда рублей. Ремонтные работы также затронут Комсомольскую ТЭЦ-1, входящую в состав КТЭЦ-2.

В 2025 году запланировано проведение 7 капитальных и 20 текущих ремонтов на обеих станциях. Ключевым направлением ремонтной кампании станет обновление оборудования на Комсомольской ТЭЦ-2, где проведут ремонт двух котлоагрегатов, включая модернизацию системы управления на одном из них, а также ремонт турбоустановки. Кроме того, будет произведена замена множества элементов и восстановление поврежденных участков. Также запланирован капитальный ремонт трансформатора.

На Комсомольской ТЭЦ-1 также пройдет ремонт двух котлов с заменой металлических элементов и восстановлением кирпичной кладки топки. На котле №5 планируется замена нескольких тонн труб.

В рамках текущих ремонтов на КТЭЦ-2 предстоит обслуживание котлов №6 и №9, турбоагрегата №5 с заменой рабочих колес, ремонтом маслосистемы и регулирующих клапанов, а также заменой арматуры.

Кроме того, будет продолжена реализация долгосрочной Программы повышения надежности, предусматривающая выполнение 54 мероприятий на общую сумму почти 700 миллионов рублей.