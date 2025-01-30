Масштабная ремонтная кампания на Комсомольской ТЭЦ-2: инвестиции в надежное энергоснабжение
Комсомольская ТЭЦ-2 (АО «ДГК», входит в Группу РусГидро) готовится к масштабной ремонтной кампании 2025 года, на которую будет направлено порядка 1,3 миллиарда рублей. Ремонтные работы также затронут Комсомольскую ТЭЦ-1, входящую в состав КТЭЦ-2.
В 2025 году запланировано проведение 7 капитальных и 20 текущих ремонтов на обеих станциях. Ключевым направлением ремонтной кампании станет обновление оборудования на Комсомольской ТЭЦ-2, где проведут ремонт двух котлоагрегатов, включая модернизацию системы управления на одном из них, а также ремонт турбоустановки. Кроме того, будет произведена замена множества элементов и восстановление поврежденных участков. Также запланирован капитальный ремонт трансформатора.
На Комсомольской ТЭЦ-1 также пройдет ремонт двух котлов с заменой металлических элементов и восстановлением кирпичной кладки топки. На котле №5 планируется замена нескольких тонн труб.
В рамках текущих ремонтов на КТЭЦ-2 предстоит обслуживание котлов №6 и №9, турбоагрегата №5 с заменой рабочих колес, ремонтом маслосистемы и регулирующих клапанов, а также заменой арматуры.
Кроме того, будет продолжена реализация долгосрочной Программы повышения надежности, предусматривающая выполнение 54 мероприятий на общую сумму почти 700 миллионов рублей.
«Ремонтная кампания 2025 года станет одной из самых масштабных. Подготовка к ней ведется с прошлого года, работы начнутся в ближайшее время», – отметил директор КТЭЦ-2 Сергей Дущенко.