Опубликован Отчет о функционировании энергосистемы России

Амурские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) в 2024 году подключили к электросетям 4312 новых потребителей. На строительство электросетей для этих технологических присоединений было направлено 1,6 миллиарда рублей. За последние четыре года в регионе наблюдался бурный рост количества заявок на подключение к электросетям — всего за это время их поступ...