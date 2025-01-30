Опубликован Отчет о функционировании энергосистемы России
30 янв. 2025, 15:15
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На официальном интернет-сайте АО «СО ЕЭС» опубликован «Отчет о функционировании энергосистемы России в 2024 году».
Документ размещен в разделе «Деятельность / Раскрытие информации субъектом рынка».
Александр Пятигор держит на личном контроле повышение надежности электроснабжения м.о. Чехов на юге Подмосковья
30 янв. 2025, 18:00
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С осмотра нового распределительного пункта (РП) «Ходаево» началась ранним утром 30 января 2025 года рабочая поездка генерального директора компании «Россети Московский регион» Александра Пятигора на юг Московской области. Строительство РП велось в рамках реализации комплексной программы повышения надежности и качества электроснабжения потребителей специалистами филиала &laq...
«Силовые машины» изготовили оборудование для модернизации блока №6 Сургутской ГРЭС-2
30 янв. 2025, 17:45
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«Силовые машины» завершили производство комплекта оборудования для модернизации блока №6 ПСУ-810 МВт Сургутской ГРЭС-2 ПАО «Юнипро». Оборудование будет установлено в рамках программы модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (КОММод). Заключительной частью поставки стала отгрузка наружных корпусов цилиндра высокого давления паровой турбины К-830-240, изг...
«Россети Кубань» отремонтировали более 320 км ЛЭП на востоке Краснодарского края в 2024 году
30 янв. 2025, 17:15
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В 2024 году Армавирский филиал «Россети Кубань» отремонтировал свыше 320 км линий электропередачи (ЛЭП) различных классов напряжения в пяти районах Краснодарского края, что составляет 123% от годовых плановых показателей. Энергетики заменили на ЛЭП 540 опор и 65 км провода, смонтировали свыше 5 тыс. новых изоляторов. В охранных зонах линий электропередачи специалисты расчистили 220...
Представители технического блока «Чувашэнерго» обсудили планы на 2025 год
30 янв. 2025, 17:00
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В филиале ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» состоялось производственное совещание с представителями технического блока, которое провел главный инженер предприятия Ярослав Курюмов. Участники встречи – начальники и главные инженеры районов электрических сетей (РЭС) – обсуждали вопросы подготовки к предстоящей ремонтной кампании, оперативного обслуживания и...
Борис Эбзеев совершил рабочую поездку в Белгородскую область
30 янв. 2025, 16:45
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Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев в рамках рабочей поездки в Белгородскую область встретился с коллективом филиала Белгородэнерго и проверил работу ряда объектов электросетевого комплекса региона. С сотрудниками филиала обсуждались вопросы прохождения осенне-зимнего периода, реализации пр...
«Зеленая» электростанция Ростеха впервые поставила почти 2 млн кВт в энергосеть
30 янв. 2025, 16:15
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Первая в России «зеленая» электростанция холдинга «РТ-Инвест» Госкорпорации Ростех поставила почти 2 млн кВт в энергосеть. Всего за месяц предприятие переработало более 19 тыс. тонн коммунальных отходов. Завод расположен в городском округе Воскресенск Московской области. В основе комплекса лежат самые передовые технологии энергоут...
«Россети Кубань» обеспечили электричеством 12 зарядных станций в Адыгее
30 янв. 2025, 16:00
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В Адыгейском филиале «Россети Кубань» в 2024 году энергетики подключили к электрическим сетям энергокомпании 12 заправок для электротранспорта, расположенных в Гиагинском, Майкопском, Кошехабльском, Красногвардейском районах и городе Майкопе Республики Адыгея. Обеспеченная терминалам совокупная мощность составила 1,8 МВт. Зарядные станции установлены в максимально удобных для...
«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией 112 объектов туристической инфраструктуры в Карачаево-Черкесии
30 янв. 2025, 15:00
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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» в 2024 году подключили к централизованным электрическим сетям 112 объектов туристической инфраструктуры. Суммарная выданная мощность составила 9 мегаватт. Энергетики обеспечили электроэнергией новые гостевые дома, гостиницы, базы отдыха, объекты общественного питания и торговые павильоны на...
«Россети Кубань» обеспечат электроэнергией земельный массив для многодетных семей в пригороде Краснодара
30 янв. 2025, 14:30
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Специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» приступили к строительству электрических сетей, которые позволят обеспечить электроснабжение земельных участков, выделенных для многодетных семей в поселке Пригородный в пригороде Краснодара. До конца I полугодия 2025 года энергетики планируют построить порядка шести километров воздушных линий электропередачи (ЛЭП) и два тран...
«Россети Юг» отремонтируют почти 500 км ЛЭП в Астраханской области
30 янв. 2025, 13:15
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Специалисты филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» планируют в 2025 году отремонтировать почти 490 км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения. Это примерно на 13% выше показателя прошлого года. Объем финансирования работ составит порядка 450 млн рублей. В ремонтную программу включены свыше 80 км ЛЭП высоковольтной сети и более 400 км распределите...
На Ленинградской АЭС модернизировано оборудование передачи данных системы управления энергоблоком
30 янв. 2025, 13:00
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На энергоблоке №5 Ленинградской АЭС (Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») успешно реализован проект по модернизации систем контроля и управления. Работы провели специалисты АО «Росатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ», управляющая компания дивизиона «АСУ ТП и Электротехника» «Росатома»). Проект стал пер...
ДРСК обеспечивает энергоснабжение растущей Амурской области
30 янв. 2025, 12:30
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Амурские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) в 2024 году подключили к электросетям 4312 новых потребителей. На строительство электросетей для этих технологических присоединений было направлено 1,6 миллиарда рублей. За последние четыре года в регионе наблюдался бурный рост количества заявок на подключение к электросетям — всего за это время их поступ...
Андрей Рюмин принял участие в заседании Попечительского совета НИУ «МЭИ»
30 янв. 2025, 12:15
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Заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак провел заседание Попечительского совета НИУ «МЭИ», где обсуждались итоги работы университета в 2023–2024 годах и стратегия его развития до 2030 года. В мероприятии участвовал Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин. Между Группой «Россети» и НИУ «МЭИ» действует соглашение...
Морозы в помощь: «Россети Сибирь» приступили к ремонту труднодоступной линии электропередачи в Кузбассе
30 янв. 2025, 12:00
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Филиал «Кузбассэнерго – РЭС» начал реализацию ремонтной программы на севере Кемеровской области. Этот тот редкий случай, когда снег и мороз – в помощь энергетикам: до наступления оттепели необходимо завершить прокладку дороги через сложную местность и заменить часть опор на линии электропередачи 35 кВ. Линия имеет протяженность почти 55 километров от ПС 110 кВ «Макара...
«Энергия для роста региона»: Якутскэнерго подключило более 6700 объектов к электросетям в 2024 году
30 янв. 2025, 11:30
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В 2024 году ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) подключило к сетям электроснабжения 6 734 новых объектов по всей Республике Саха (Якутия) с заявленной максимальной мощностью более 190 МВт. Основная часть подключенных к сетям объектов – это более 5 тысяч договоров приходится на Центральную Якутию, включая более 4400 объектов физических лиц и свыше 500 объектов юридиче...
Филиал ПАО «Россети» обновит изоляцию на 25 магистральных линиях электропередачи Санкт-Петербурга и Ленинградской области
30 янв. 2025, 11:15
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Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада заменят свыше 8 тыс. изоляторов на магистральных линиях электропередачи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2025 году. Эти работы позволят существенно повысить надежность электроснабжения регионов, где живет более 7,6 млн человек, действуют крупные предприятия. Всего на линиях 220–750 кВ в зоне ответственности фи...
Масштабная ремонтная кампания на Комсомольской ТЭЦ-2: инвестиции в надежное энергоснабжение
30 янв. 2025, 10:15
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Комсомольская ТЭЦ-2 (АО «ДГК», входит в Группу РусГидро) готовится к масштабной ремонтной кампании 2025 года, на которую будет направлено порядка 1,3 миллиарда рублей. Ремонтные работы также затронут Комсомольскую ТЭЦ-1, входящую в состав КТЭЦ-2. В 2025 году запланировано проведение 7 капитальных и 20 текущих ремонтов на обеих станциях. Ключевым направлением ремонтной кампании...
«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения деревни Марьино в городском округе Красногорск
29 янв. 2025, 17:44
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Специалисты филиала «Россети Московский регион» - «Северные электрические сети» заменили 1500 метров провода на воздушной линии 0,4 кВ в деревне Марьино городского округа Красногорск на самонесущий изолированный, стойкий к механическим повреждениям и неблагоприятным погодным условиям провод. Надежное и качественное электроснабжение, а также возможность технологического прис...
«Россети Ленэнерго» повысили надежность электросетевого комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области
29 янв. 2025, 17:00
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«Россети Ленэнерго» улучшают показатели надежности электроснабжения потребителей на территории обслуживания компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по средней продолжительности (SAIDI) и частоте (SAIFI) прекращения подачи электроэнергии. В 2024 году «Россети Ленэнерго» улучшили нормативные значения индексов, установленные региональной энергетической ком...
«Россети» модернизировали питающий центр одного из крупнейших агрокластеров Воронежской области
29 янв. 2025, 16:15
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«Россети» завершили реконструкцию подстанции 220 кВ в Бобровском районе Воронежской области. Выполненные работы повысят надежность электроснабжения более 50 тыс. жителей региона, сельскохозяйственных и пищевых предприятий, включая производителя продуктов под брендом «Геркулес». Также обеспечена возможность подключения к сети новых заявителей. Реконструкция проведена в ус...