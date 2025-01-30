В Орле при поддержке Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» прошел финал экологического проекта «Поколение Эко.Детки». Его реализовали сотрудники «Социально-культурного фонда развития и инновации» при поддержке Фонда президентских грантов.

Выступления экспертов, мастер-классы, выставка экопроектов и инициатив – более 100 педагогов смогли обсудить новые возможности системы экологического образования и воспитания дошкольников.

Проект «Поколение Эко.Детки» - это подготовка эконаставников из числа воспитателей дошкольных учреждений и повышение экологической грамотности воспитанников детских садов через понятные малышам формы. Например, экотропы, которые дети вместе с воспитателями и родителями создали на территории своих детских садов. Прогуливаясь по такой тропе, ребята знакомятся с экологическими системами, природными объектами, процессами и явлениями, происходящими в живой среде. Также были созданы пять мультфильмов, отражающие экологические проблемы и варианты их решения. Дошкольники вместе со специалистом выбрали сюжеты, своими руками сделали персонажей и фоны из экоматериалов, приняли участие в съемочном процессе и озвучивании.

Это только малая часть реализованных идей в рамках проекта. Главная из которых – создание методической базы для экологического просвещения и воспитания детей в учреждениях дошкольного образования, которая прошла практическую апробацию и уже реализована в 5 детских садах. Теперь проект может применяться и в остальных дошкольных учреждениях.