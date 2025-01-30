В Предгорном округе Ставрополья будет реализован инвестпроект по строительству тепличного комплекса

Подготовительные работы уже начались в ООО «Весна» Предгорного округа Ставропольского края. Инвестиционный проект «Строительство нового современного тепличного комплекса площадью 6,5 гектара под выращивание овощей» планируют реализовать до 2026 года. Это позволит создать новые рабочие места и увеличить производство овощной продукции на 3000 тонн в год, отметили на предприятии.

Вообще за 24 года существования агрокомплекса «Весна» площади закрытого грунта выросли с 7 гектаров в 2001 году до 23 в настоящее время. Начиная с 2009 года, в хозяйстве строятся новые высокотехнологичные и энергоэкономичные теплицы, оснащенные самым современным оборудованием для защищенного грунта.

В рамках экономии энергоресурсов была построена новая котельная и проведена модернизация старой котельной, где были установлены современные газовые котлы голландских и немецких производителей. Здесь реализован проект по строительству тепличного комплекса № 2 площадью 8,3 гектара.

Кроме того выполнены реконструкция последней теплицы старого образца, строительство системы досвечивания в одной из теплиц. В прошлом году также создана система досвечивания еще в одной теплице.

Все эти мероприятия позволили увеличить производство овощной продукции с 800 тонн в 2001 году до более 8000 тонн в прошлом году и значительно снизить себестоимость продукции, рассказали на предприятии. В настоящее время здесь трудится более трехсот человек.

К слову, по итогам прошлого года доля ООО «Весна» в краевом производстве овощей защищенного грунта составила свыше 8 тысяч тонн или 6,4 процента, а в выращивании огурцов – почти 26 процентов.

Т. Калюжная