В городе Арсеньеве Приморского края новый резидент ТОР «Михайловский» возведет 7 тыс. кв. м жилья в 2026 году

Компания «Девелопмент Дальний Восток» в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» построит жилой комплекс «Прогрессивный» в городе Арсеньеве Приморского края. В двух домах на 8 и 9 этажей будет 153 квартиры общей жилой площадью около 7 тыс. кв. м. Проект в первую очередь направлен на обеспечение современным и качественным жильем жителей города Арсеньева. Кроме того, жилье в новом доме смогут приобрести работники вертолетостроительного предприятия «Прогресс». Ввод жилья по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) намечен на 4 квартал 2026 года.

«Жилой комплекс будет построен согласно последним достижениям среднеэтажного домостроения как в области технологий, так и в области решений дизайна зданий и придомовой территории. Дома будут иметь современные лифты и фасады, детские и спортивные площадки. Генеральный план обоих участков разработан с учетом требований жилищного градостроительного законодательства, предусматривает наиболее рациональное и комфортное размещение объектов с учетом рельефа и позиционирования площадки по сторонам света. Налоговые льготы и административные преференции режима ТОР помогут нам обеспечить доступным и комфортным жильем работников предприятия «Прогресс» в намеченные сроки. Для удобства вертолетостроителей дома будут расположены в непосредственной близости от центров досуга и социальной инфраструктуры, остановок общественного транспорта», - рассказала генеральный директор ООО «Девелопмент Дальний Восток» Екатерина Сиволоцкая.

«Реализация проекта по строительству доступного и качественного жиля в городе Арсеньеве позволит повысить привлекательность работы на заводе «Прогресс» для новых сотрудников, переехать в новые квартиры действующим специалистам. Под руководством Минвостокразвития России КРДВ совместно с правительством региона выполнила расширение границ ТОР «Михайловский», чтобы инвестиционный проект, направленный на повышение качества жизни людей, был реализован с применением мер господдержки. Мы оказывем новому резиденту комплексную поддержку, обеспечиваем применение налоговых льгот и административных преференций», - сообщил заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергей Скалий.

По данным КРДВ, резиденты ТОР «Михайловский» реализуют 26 проектов, восемь из них уже выведены на операционную стадию. Бизнес вложил в экономику региона более 46,2 млрд рублей, создал свыше 4,4 тыс. рабочих мест.