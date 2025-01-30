Почти 8 млрд рублей будет направлено в Саратовской области в 2025 году на ремонт дорог по нацпроекту

Объем финансирования дорожных ремонтных и строительных работ в 2025 году в Саратовской области составит 7,884 млрд рублей, сообщили и.о. министра дорожного хозяйства региона Сергей Никитин.

В частности, из федерального бюджета на эти цели будет направлено 3,252 млрд рублей, из областного - 4,632 млрд рублей.

Он уточнил, что речь идет о мероприятиях в рамках нового нацпроекта "Комфорт и безопасная среда", который реализуется с этого года после завершения действия дорожного нацпроекта "Безопасные качественные дороги" (БКД).

В регионе в этом году запланирован ремонт 44 участков региональных дорог общей протяженностью 197 км, ремонт 15 участков местной уличной дорожной сети Саратова общей протяженностью 19 км и 15 участков протяженностью 9,5 км на территории города Энгельс. Помимо дорог в текущем году планируется начать строительство путепровода через железнодорожные пути по Сокурскому тракту в Ленинском районе Саратова.

Никитин сообщил, что в 2025 году целевыми показателями нацпроекта в регионе является увеличение доли автодорог регионального и межмуниципального значения в нормативном состоянии до 37,18%, доли автодорог дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии - до 86,71%.

По информации Никитина, за 5 лет действия БКД в Саратовской области доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, выросла с 9% до 37,7%, а доля дорог в дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии выросла до 87%. На улучшение качества дорожной сети за 5 лет было направлено 44,12 млрд рублей.