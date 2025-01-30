Почти 8 млрд рублей будет направлено в Саратовской области в 2025 году на ремонт дорог по нацпроекту

30 янв. 2025, 15:45
405
Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
interfax-russia.ru
Авторы и источники / Правообладателям

Объем финансирования дорожных ремонтных и строительных работ в 2025 году в Саратовской области составит 7,884 млрд рублей, сообщили и.о. министра дорожного хозяйства региона Сергей Никитин.

В частности, из федерального бюджета на эти цели будет направлено 3,252 млрд рублей, из областного - 4,632 млрд рублей.

Он уточнил, что речь идет о мероприятиях в рамках нового нацпроекта "Комфорт и безопасная среда", который реализуется с этого года после завершения действия дорожного нацпроекта "Безопасные качественные дороги" (БКД).

В регионе в этом году запланирован ремонт 44 участков региональных дорог общей протяженностью 197 км, ремонт 15 участков местной уличной дорожной сети Саратова общей протяженностью 19 км и 15 участков протяженностью 9,5 км на территории города Энгельс. Помимо дорог в текущем году планируется начать строительство путепровода через железнодорожные пути по Сокурскому тракту в Ленинском районе Саратова.

Никитин сообщил, что в 2025 году целевыми показателями нацпроекта в регионе является увеличение доли автодорог регионального и межмуниципального значения в нормативном состоянии до 37,18%, доли автодорог дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии - до 86,71%.

По информации Никитина, за 5 лет действия БКД в Саратовской области доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, выросла с 9% до 37,7%, а доля дорог в дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии выросла до 87%. На улучшение качества дорожной сети за 5 лет было направлено 44,12 млрд рублей.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Оформите подписку RusCable Плюс и получите полный доступ к материалам и сервисам портала!

Эксклюзивные материалы, сервисы, полный доступ к базе данных, аналитика рынка и финансовый рейтинг кабельных заводов! Отрасль в плюсе с подпиской RusCable Плюс!

Оформить подписку
В Предгорном округе Ставрополья будет реализован инвестпроект по строительству тепличного комплекса
30 янв. 2025, 15:30
392
Подготовительные работы уже начались в ООО «Весна» Предгорного округа Ставропольского края. Инвестиционный проект «Строительство нового современного тепличного комплекса площадью 6,5 гектара под выращивание овощей» планируют реализовать до 2026 года. Это позволит создать новые рабочие места и увеличить производство овощной продукции на 3000 тонн в год, отметили на предприят...
В 36 населенных пунктах Подмосковья началось строительство новых газопроводов по губернаторской программе
30 янв. 2025, 14:15
384
Подмосковные газовики приступили к реализации губернаторской программы газификации 2025 года, которая в конце прошлого года отметила своё 20-летие. В этом году в программу вошло 70 населённых пунктов, в 36 них «Мособлгаз» уже приступил к строительным работам. Новые газораспределительные сети строятся в деревнях Еднево, Ильинское, Любятино Волоколамского г.о., деревнях Клово, Мельник...
На Красноярской железной дороге открылось двухпутное движение поездов на участке Унерчик – Ирбейская в Красноярском крае
30 янв. 2025, 14:00
398
КрасЖД открыла двухпутное движение поездов на перегоне Унерчик – Ирбейская. Он расположен на участке Восточного полигона в Красноярском крае. Реконструкция выполнена в рамках инвестиционного проекта «Увеличение пропускной способности направления Артышта – Междуреченск – Тайшет». Менее чем за 2,5 года красноярские железнодорожники выполнили огромный объем работ, не...
В Митине появится промтехнопарк в рамках масштабного инвестиционного проекта
30 янв. 2025, 12:45
342
В современном промтехнопарке, который появится в районе Митино в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) будут работать предприятия легкой промышленности и научно-производственные компании, которые используют современные экологичные технологии. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.  «В рамках поручений Сергея Собя...
В городе Арсеньеве Приморского края новый резидент ТОР «Михайловский» возведет 7 тыс. кв. м жилья в 2026 году
30 янв. 2025, 10:30
370
Компания «Девелопмент Дальний Восток» в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» построит жилой комплекс «Прогрессивный» в городе Арсеньеве Приморского края. В двух домах на 8 и 9 этажей будет 153 квартиры общей жилой площадью около 7 тыс. кв. м. Проект в первую очередь направлен на обеспечение современным и качественным жильем жит...
Стартовали работы по расширению путепровода на обходе Адлера
29 янв. 2025, 16:45
654
Развитая дорожная сеть выступает важнейшим фактором устойчивого социально-экономического роста страны. В связи с этим реализуются масштабные инфраструктурные проекты, в числе которых строительство обхода Адлера. Он войдёт в состав перспективной автомобильной дороги от федеральной трассы М-4 «Дон» до города Сочи. В настоящее время строители приступили...
В 2024 году компании Нацпроектстроя расширили больше 560 км БАМа
29 янв. 2025, 16:30
686
В 2024 году Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя передал под укладку вторых путей Восточного полигона больше 560 километров земляного полотна, что на 35% превышает показатель 2023 года. Объем выполнения работ составил 166,7 млрд рублей. Рекордным стал август, когда строители передали путевым станциям РЖД больше сотни километров земляного полотна, это лучший месячный показатель...
Мост через реку Нара на трассе А-108 в Подмосковье расширят до четырех полос
29 янв. 2025, 16:00
699
В Московской области капитально ремонтируют мост через реку Нара на 347-м км федеральной трассы А-108 «Московское большое кольцо»: к концу 2025 года переправу расширят до четырех полос движения. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Центравтомагистраль» в среду, 29 января. На объекте специалисты завершают уширение габаритов и восстанавливают несущие способности сооружения...
Минэкономразвития собрало инвестпредложения регионов на 250 млрд рублей
29 янв. 2025, 15:00
688
Российские регионы сформировали более 70 инвестиционных предложений для бизнеса по запуску производств в конкретных локациях. Об этом РИА Новости рассказал замглавы Минэкономразвития Мурат Керефов. «Новый элемент регионального стандарта — формирование инвестиционных предложений субъектов по созданию производства конкретного типа в определенной...
Авиационно-технический центр построят в районе Внуково в рамках МаИП
29 янв. 2025, 13:00
644
В районе Внуково появится новый авиационно-технический центр. Его возведут в ходе реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «В соответствии с распоряжением Сергея Собянина для строительства важных для города объектов с 2016 года мы предоставляем инвесторам землю на особых услови...
В Омске начнут строительство Северного обхода
29 янв. 2025, 11:30
563
Автомобильная дорога в объезд Омска станет одним из участков продолжения М-12 «Восток», а также частью перспективного маршрута от Санкт-Петербурга до Владивостока с выходом на Китай и Монголию. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России и будет реализован с федеральной поддержкой в рамках концессионного соглашения. Четырехполосную дорогу длиной 65,38 км построя...
Правительство утвердило распоряжение о реконструкции аэропорта в Горно-Алтайске
29 янв. 2025, 10:45
560
Правительство продолжает работу по модернизации региональной аэропортовой инфраструктуры. Подписано распоряжение об утверждении основных условий концессионного соглашения, на основе которого будет идти реализация проекта реконструкции аэропорта в Горно-Алтайске. Документ определяет концедента соглашения, то есть сторону, выступающую от имени государства, и кон...
Застройщик из Краснодара инвестирует в квартал у «МЕГА Парнас» 28 млрд рублей
28 янв. 2025, 18:00
933
Зарегистрированная в Краснодаре девелоперская компания DOGMA инвестирует 28 млрд рублей в строительство жилого комплекса в Ленобласти, сообщили в пресс-службе. Застройщик уже приступил к возведению первого дома в жилом комплексе "DOGMA Юкки". Участок первого этапа общей площадью 7,28 га находится неподалёку от торгового центра "МЕГА Парнас". Как ранее писал "ДП"...
На борт атомного ледокола «Чукотка» погружен главный распределительный щит
28 янв. 2025, 17:30
911
Специалисты Балтийского завода "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) погрузили на борт строящегося атомного ледокола "Чукотка" главный распределительный щит (ГРЩ). Об этом говорится в сообщении предприятия от 28 января. На ГРЩ будет поступать электрическая энергия от источников и распределяться между различными группами потребителей на судне. Так, во время швартов...
Компании Нацпроектстроя модернизировали перегон БАМа Джелингра – Амут
28 янв. 2025, 15:30
930
В Амурской области на 2406 км БАМа открылся новый разъезд. Его построила «Бамстроймеханизация» (Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя) на перегоне Джелингра – Амут. Новый разделительный пункт построен с учетом приема длинносоставных поездов. Для этого здесь уложили 2,4 км пути и построили один мост. Под дополнительный путь на объекте отсыпали 30 тысяч кубометро...
В Рузе появится современный контейнерный терминал
28 янв. 2025, 15:15
922
Компания «ЭПОХА» планирует модернизировать контейнерный терминал в подмосковной Рузе. Общий объем инвестиций в проект составляет более 700 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Компания «ЭПОХА» в начале 2024 года приобрела в Рузе участок, где раньше работало горнодобывающее предприятие. За год была в...
Открыто финансирование проекта расширения Партизанской ГРЭС в рамках «Фабрики проектного финансирования»
28 янв. 2025, 13:15
873
Проект расширения Партизанской ГРЭС получил первые средства «Фабрики проектного финансирования». Всего от синдиката «ВЭБ.РФ» и банков-партнеров компания получит до 79 млрд рублей на срок до 12 лет. Расширение Партизанской ГРЭС предусматривает строительство двух энергоблоков общей установленной мощностью 280 МВт для энергоснабжени...
Китайский инвестор запустит новое производство в индустриальном парке Подмосковья
28 янв. 2025, 12:30
728
Компания TORKLINK CONTROLS запустит новую производственную площадку на территории индустриального парка «Есипово», управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области (КРМО). Для размещения производственных мощностей компания выбрала цифровой промышленный коворкинг в формате Light Industrial. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленнос...
Власти Москвы ждут десять новых речных электросудов в 2025 году
28 янв. 2025, 12:00
702
 В 2025 году московский речной электрофлот пополнят 10 судов и 5 причалов для их обслуживания. Планами поделился 27 января вице-мэр столицы Максим Ликсутов. «В 2025 году мы продолжим развивать самый инновационный вид городского транспорта по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина. Ожидаем поставку еще 10 судов и 5 причалов, ведем работы над 3-м маршрутом регулярных речных судов&raqu...
Стартовал капремонт на проспекте Мира в Южно-Сахалинске
27 янв. 2025, 17:45
936
В Южно-Сахалинске приступили к капитальному ремонту проспекта Мира. В рамках первого этапа в порядок приведут около 1 км дороги от Сахалинской до Пионерской, в рамках второго - отремонтируют участок от Пионерской до Украинской. Ход работ на объекте проинспектировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и первый вице-мэр администрации города Андрей Ковальчук. Об этом в понедельник, 27 ян...