«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией 112 объектов туристической инфраструктуры в Карачаево-Черкесии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» в 2024 году подключили к централизованным электрическим сетям 112 объектов туристической инфраструктуры. Суммарная выданная мощность составила 9 мегаватт.

Энергетики обеспечили электроэнергией новые гостевые дома, гостиницы, базы отдыха, объекты общественного питания и торговые павильоны на горнолыжных курортах Архыз, Теберда и Домбай.

В рамках работ по технологическому присоединению специалисты построили 2,3 км линий электропередачи 0,4-10 кВ.

«Выдача необходимой мощности новым объектам в курортной зоне способствует не только улучшению нашей электросетевой инфраструктуры, но и экономическому развитию региона, в том числе туристической отрасли», – отметил директор филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Александр Лысенко.

Горнолыжные курорты Теберда, Домбай и Архыз в Карачаево-Черкесии по праву считаются визитной карточкой республики. Только за 2024 год курорты посетили более 2,2 млн туристов, а по данным сервисов для путешествий они стали самыми посещаемыми среди россиян в летний период.

Напомним, в Группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который каждый может направить в энергокомпанию заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.