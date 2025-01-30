«Сарансккабель» приглашает на выставку «Cabex 2025»

ООО «Сарансккабель» приглашаем посетить свой стенд на крупнейшей выставке кабельно-проводниковой продукции «CABEX-2025». Посещение выставки — это возможность ознакомиться с тенденциями рынка, узнать о перспективных разработках производителей кабельной продукции, а также провести переговоры с руководителями предприятия, техническими и коммерческими специалистами.

ООО «Сарансккабель» представит широкий ассортимент производимой кабельно-проводниковой продукции, в том числе: кабели силовые с изоляцией этиленпропиленовой резины торговой марки «СКЭПРОН», монтажные кабели торговой марки «СКЭМО», нефтепогружные кабели.

Даты проведения выставки: 18-20 марта 2025 года

Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон «Форум»

Номер стенда ООО «Сарансккабель»: C237

Как добраться>>

Для бесплатного посещения Cabex, пожалуйста, используйте промокод SARANSKKABEL25 при получении электронного билета на сайте выставки.

Получите бесплатный электронный билет>>