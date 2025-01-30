«Силовые машины» изготовили оборудование для модернизации блока №6 Сургутской ГРЭС-2

«Силовые машины» завершили производство комплекта оборудования для модернизации блока №6 ПСУ-810 МВт Сургутской ГРЭС-2 ПАО «Юнипро». Оборудование будет установлено в рамках программы модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (КОММод).

Заключительной частью поставки стала отгрузка наружных корпусов цилиндра высокого давления паровой турбины К-830-240, изготовленных на Ленинградском Металлическом заводе (ЛМЗ, входит в АО «Силовые машины»).

Ранее для блока №6 Сургутской ГРЭС-2 «Силовые машины» также изготовили и поставили турбогенератор ТВВ-800 с системой возбуждения и электротехническое оборудование производства завода «Электросила» (входит в АО «Силовые машины»), цилиндр среднего давления производства ЛМЗ для поузловой модернизации паровой турбины.

В ходе обновления оборудования мощность энергоблока увеличится на 20 МВт. По результатам проведенной модернизации станция получит новый турбоагрегат с увеличенной до 830 МВт установленной мощностью, сроком службы 40 лет и увеличенным межремонтным интервалом.

Это уже второй по счету энергоблок Сургутской ГРЭС-2, оборудование для модернизации которого изготовила компания. Первым с применением оборудования «Силовых машин» в 2021 – 2022 гг. был обновлен энергоблок №1 ПСУ-830 МВт.

Сургутская ГРЭС-2 – филиал ПАО «Юнипро», расположенная в г. Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Это крупнейшая тепловая электростанция России.