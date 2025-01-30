«Зеленая» электростанция Ростеха впервые поставила почти 2 млн кВт в энергосеть

Первая в России «зеленая» электростанция холдинга «РТ-Инвест» Госкорпорации Ростех поставила почти 2 млн кВт в энергосеть. Всего за месяц предприятие переработало более 19 тыс. тонн коммунальных отходов.

Завод расположен в городском округе Воскресенск Московской области. В основе комплекса лежат самые передовые технологии энергоутилизации, аналогичные решениям, применяемым на заводах в Финляндии, Швейцарии и других странах. Предприятие построено компанией «АГК-1» группы компаний «РТ-Инвест» и введено в эксплуатацию в конце декабря 2024 года.

«Зеленая» электростанция может перерабатывать 700 тысяч тонн отходов в год, непригодных для вторичной переработки. Это так называемые «хвосты», которые нельзя отправить на вторичную переработку. Ранее они отправлялись на мусорные полигоны и загрязняли окружающую среду. Взамен завод поставит 520 млн кВт*ч энергии в год. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством город населением около 80 тысяч жителей.

«В настоящее время „РТ-Инвест“ при поддержке Ростеха строит еще четыре „зеленых“ электростанции. Основная цель проекта „Энергия из отходов“ — нулевое захоронение. Только используя энергетическую утилизацию, возможно навсегда отказаться от захоронения в любом его виде. Суммарно все пять предприятий смогут перерабатывать более 3,3 млн тонн отходов в год. Для сравнения, эквивалент — около 60 млн мусорных пакетов, которые не будут закопаны на полигонах. Это позволит сократить выбросы CO 2 на 3,8 млн тонн и повысить качество жизни более 18 млн людей. Важно отметить, что это коммерческий проект. Он практически полностью реализуется на средства частных инвесторов и привлеченное банковское финансирование. Дальнейшее его развитие сильно зависит от уровня ключевой ставки — текущая ставка делает проект убыточным и создает колоссальные риски для его успешной реализации», — рассказал генеральный директор АО «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Помимо предприятия в Свистягино, «РТ-Инвест» откроет три завода в Московской области и еще один — в Татарстане. Суммарно пять «зеленых» электростанций позволят производить более 2 200 000 МВт*ч энергии в год.

Для утилизации отходов на предприятиях используется технология сжигания на колосниковой решетке. Всего в мире функционирует более 2500 установок с колосниковой решеткой мощностью 350 млн тонн отходов в год. Это самая современная технология: новейшие системы газоочистки позволяют достичь уровня выбросов ниже международных экологических стандартов.

Проекты «зеленых» электростанций «РТ-Инвест» успешно прошли 11 российских и 2 независимые международные экспертизы. Все заключения подтвердили исключительную экологическую безопасность объектов.

АО «РТ-Инвест» создано в 2012 году при участии государственной корпорации Ростех для осуществления прямых инвестиций на территории Российской Федерации и за рубежом в секторах передовых индустриальных технологий. Ключевым направлением «РТ-Инвест» является создание в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на основе отечественных технологий, а также опыта ведущих стран мира. В рамках проекта «Энергия из отходов» компания построит четыре завода по термической переработке отходов в энергию на территории Московской области и один завод в Республике Татарстан.

Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэлектроника», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,8 трлн рублей.