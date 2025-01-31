EL-Комитет НОПСМ: получены результаты технических испытаний образцов кабельной продукции, отобранной в рамках мониторинга в городах СКФО

EL-Комитетом НОПСМ получены результаты технических испытаний образцов кабельной продукции, отобранной в рамках мониторинга в городах Северо-Кавказского федерального округа в конце 2024 г.

Напомним, представителями EL-Комитета произведены закупка и отбор 23 образцов кабельной продукции в 8 розничных магазинах электротехники Пятигорска и Ставрополя.

Результаты технических испытаний в аккредитованной лаборатории свидетельствуют о том, что 13 из 23 образцов кабеля и провода не соответствуют требованиям качества и безопасности ГОСТ.

По результатам проведенных испытаний: