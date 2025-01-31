Энергетики «Россети Московский регион» в 2025 году отремонтируют около 900 км воздушных линий электропередачи

Компания «Россети Московский регион» сформировала планы ремонтной программы на территории столичного региона на 2025 год. Для повышения надежности электроснабжения потребителей планируется провести ремонт более 682 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) напряжением 35 кВ и выше, 208 км воздушных линий 0,4 – 20 кВ и 265,5 км кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и выше. Кроме того, в планах энергетиков ремонт 87 силовых трансформаторов и 3 264 трансформаторных подстанций.

Особое внимание традиционно уделяется расчистке трасс и просек вдоль воздушных линий электропередачи. Это позволяет снизить вероятность падения веток и деревьев на провода в случае неблагоприятных погодных условий и природных аномалий, тем самым обеспечив бесперебойность электроснабжения. На 2025 год запланировано расчистить от древесно-кустарниковой растительности 6 635 га просек.

Своевременное и качественное выполнение ремонтной программы на территории столичного региона имеет приоритетное значение для энергетиков. Основная часть работ будет выполнена в период после окончания текущего осенне-зимнего периода и перед началом следующего. Ключевая цель реализации программы - подготовка к ОЗП 2025/2026 г. и обеспечение надежной и безопасной эксплуатации электросетевого хозяйства.