Энергоблок №4 Белоярской АЭС возобновил работу после планового ремонта с элементами модернизации

Регулярное проведение регламентных технологических работ обеспечивает поддержание высокого уровня безопасности энергоблока.

31 января 2025 года энергоблок № 4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС возобновил работу после очередной перегрузки топлива и планово-предупредительного ремонта оборудования, в ходе которого был модернизирована одна из систем.

В реактор загрузили 181 тепловыделяющую сборку со свежим МОКС-топливом, выполнили ремонт импульсных предохранительных устройств парогенераторов, трубопроводной арматуры, насосов, эксплуатационный контроль состояния металла оборудования, текущие ремонты электрооборудования, устройств тепловой автоматики и измерений, и другие работы. Была произведена замена одного исполнительного механизма системы пассивной защиты реактора на модернизированный.

«Плановые ремонтно-профилактические работы направлены на обеспечение высокого уровня безопасности работы энергоблока № 4, а также для надёжности поставки электроэнергии потребителям. Белоярская АЭС уже имеет большой опыт безопасной эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах БН-600 и БН-800, и с каждым днём продолжает накапливать этот опыт. Он будет использован для нового энергоблока IV поколения с реактором БН-1200М, подготовительные работы к сооружению которого уже ведутся на нашей атомной станции», - отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Безопасность - один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и её предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова (г. Заречный Свердловской области) вырабатывает около 16% электроэнергии от общего энергобаланса Свердловской области. На Белоярской АЭС эксплуатируются энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира. Белоярская АЭС участвует в решении стратегической задачи атомной отрасли по освоению замкнутого ядерно-топливного цикла, который на сотни лет обеспечит топливом атомную энергетику, позволит повторно использовать отработавшее ядерное топливо и минимизировать радиоактивные отходы.

Россия является одним из лидеров в создании и промышленном внедрении ядерных технологий четвертого поколения. Сегодня Госкорпорация «Росатом» создает новую технологическую платформу для развертывания атомной энергетики будущего: на Белоярской АЭС начались предпроектные работы по сооружению энергоблока БН-1200М, а в Томской области впервые в мировой практике на одной площадке создаются АЭС с реактором БРЕСТ-ОД-300 и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Ядерные энергетические системы IV поколения способны кардинально изменить атомную энергетику, прежде всего за счет нового уровня безопасности, расширения топливной номенклатуры и существенного сокращения радиоактивных отходов.

Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона - АО «Концерн Росэнергоатом» (www.rosenergoatom.ru) - эксплуатирует 11 действующих атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 35 энергоблоков суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают уже около 19 % электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.)