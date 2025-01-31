Режкабель отметили в администрации Свердловской области за активную благотворительную деятельность

Режевской кабельный завод активно участвует в благотворительных проектах на территории Режевского городского округа (РГО). Так, в 2024 году предприятие оказало поддержку спортивным, образовательным и культурным учреждениям региона.

В прошлом году Режкабель принял участие в соревнованиях по традиционному зимнему эндуро в качестве спонсора. Также оказал помощь спортивно-оздоровительному комплексу «САТУРН» в закупе инвентаря. В свою очередь, завод активно взаимодействовал с администрацией РГО по вопросу участия в организации таких городских мероприятий, как День молодёжи и День города.

В течение 2024 года Режевской кабельный завод оказывал продовольственную помощь местным призывникам, а также ветеранам из Всероссийского общества слепых продовольственными наборами. Представители завода вручили более 140 продуктовых наборов. По традиции в конце года были переданы подарки для детей Социально-реабилитационного центра.

Администрация Свердловской области высоко оценила вклад Режевского кабельного завода в улучшение инфраструктуры и создание благоприятных условий для жизни населения, вручив благодарственное письмо за активную благотворительную деятельность. В 2025 году предприятие продолжить инвестировать в социальные и благотворительные программы региона.