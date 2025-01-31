Срок доставки грузов по маршруту Подмосковье-Китай сократится до 10 дней

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области провел стратегическую сессию по вопросам развития экспорта в КНР с использованием новых логистических проектов, созданных в Подмосковье, включая транспортно-логистический центр (ТЛЦ) «Селятино». ТЛЦ находится в Наро-Фоминском городском округе Московской области.

Стратегическая сессия собрала около 40 участников из числа ключевых экспортеров и экспортно-ориентированных предприятий, представителей регионального управления, а также органов власти. Основной целью сессии было в рамках диалога с представителями бизнеса сформировать инициативы и направления для текущей работы по экспортным проектам в Китай.

В рамках сессии заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Адиль Ганцов представил текущее состояние и перспективы увеличения экспорта в Китай, а также проекты, реализующие в Подмосковье для развития данного направления.

«В прошлом году в Московской области была создана новая точка для бесшовного экспорта в КНР с партнерами из Казахстана и Китая - CRK Terminal, в котором ТЛЦ «Селятино» является ключевым игроком международного проекта. ТЛЦ сегодня продолжает развиваться как в сторону увеличения пропускной мощности, так и в рамках цифровизации международного товарооборота. Инвестиции в проект ТЛЦ оцениваются в 14 млрд рублей. Сегодня ТЛЦ «Селятино» является самым быстрым вариантом доставки грузов из Подмосковья в китайский город Сиань, провинция Шэньси – срок доставки составляет 9-10 дней», - рассказал на стратегической сессии замминистра Ганцов.

Он также отметил, что растущий товарооборот Московской области и КНР стимулирует активное развитие логистических проектов в регионе, нацеленных именно на взаимодействие с Китаем. Так, помимо ТЛЦ «Селятино», в Подмосковье развивается ТЛЦ «Белый Раст», который активно наращивает товарооборот по маршруту Московская область – КНР.

ТЛЦ «Селятино» является ключевым объектом международного проекта CRK Terminal (China-Russia- Kazakhstan Terminal) в России. CRK – это трехсторонний проект Подмосковья совместно с Китаем и Казахстаном по развитию транспортного маршрута и инфраструктуры в рамках продвижения и углубления китайско-казахстанско-российского торгового сотрудничества.