Техническое перевооружение подстанций 110 кВ повышает надежность энергосистемы Республики Карелия

Филиал Системного оператора Карельское РДУ и ПАО «Россети» реализовали проект по вводу нового оборудования на сетевых объектах 110 кВ для повышения надежности электроснабжения западной части энергосистемы Республики Карелия.

Проект, предусматривавший замену трансформаторов тока пяти присоединений на подстанциях 110 кВ Пряжа и Ведлозеро, реализован в соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы. Основная цель модернизации энергообъектов – ликвидация «узкого места» в энергосистеме Республики Карелия за счет повышения пропускной способности сети 110 кВ.

«Техническое перевооружение подстанций позволяет исключить риски ввода графиков аварийного ограничения режима потребления в объеме до 20 МВт при возникновении нормативного возмущения в энергосистеме с отключением линий 220 кВ в режиме зимнего максимума потребления мощности, в том числе – ввода ограничений для потребителей туристического центра республики города Сортавала», – отметил первый заместитель директора – главный диспетчер Карельского РДУ Юрий Старков.

Специалисты Карельского РДУ принимали участие во всех этапах реализации проекта – от разработки и согласования проектной документации до включения нового оборудования в работу в составе энергосистемы. Они также провели необходимые расчеты для актуализации величин максимально допустимых перетоков активной мощности в контролируемом сечении «Запад Карелии».

Техперевооружение подстанций – часть планомерной работы Карельского РДУ по повышению надежности электроснабжения потребителей и ликвидации «узких мест» в энергосистеме Республики Карелия. Так, летом 2024 года прошли натурные испытания по определению возможности расширения регулировочного диапазона по приему реактивной мощности генерирующим оборудованием Пальеозерской ГЭС, в 2025 году запланирована реконструкция ПС 220 кВ Древлянка с секционированием шин 220 кВ.