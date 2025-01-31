Завод ЗЭТО готов к жесткой ошиновке

Завод ЗЭТО готов рассмотреть предложения по разработке и поставке комплектов жесткой ошиновки высокой заводской готовности для всевозможных схем электрических соединений распределительных устройств на напряжение от 35 до 750 кВ.

Завод является единственным предприятием в России, получившим положительное заключение аттестационной комиссии на жесткую ошиновку с номинальным напряжением 220, 330, 500 и 750 кВ.

Жесткая ошиновка представляет собой систему многопролетных сборных шин. Конструкция каждой фазы сборных шин выполнена из ряда однопролетных шин опирающихся на опорные изоляторы фарфорового (35-750 кВ) или полимерного (35 и 110 кВ) исполнения.

Применение жесткой ошиновки позволяет создать компактные и экономичные ОРУ. Уменьшается металлоемкость и расход железобетона, сокращаются объемы строительно-монтажных работ и трудозатрат при строительстве. ОРУ с жесткой ошиновкой не требуют строительства порталов, располагаются невысоко от земли, удобны для сборки и профилактических осмотров.

Заказы направляйте на электронную почту: contract@zeto.ru или оставляйте запрос ТКП на сайте www.zeto.ru/order_online.