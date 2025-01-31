«Россети Тюмень» модернизировали питающий центр месторождения Дружного в Югре

Компания «Россети Тюмень» завершила реконструкцию подстанции 110 кВ «Дружная», установив на ней почти 100 единиц нового оборудования. Выполненные работы повысили наблюдаемость и надежность объекта, обеспечивающего электроснабжение одноименного месторождения и нефтеперерабатывающего завода в Сургутском районе ХМАО – Югры.

Особенностью проекта стало широкое применение новейших средств автоматизации. Энергетики проложили 11,5 км кабеля и объединили все элементы подстанции в локальную вычислительную сеть, управление которой осуществляется с использованием отечественного программного обеспечения. Теперь оперативный персонал может удаленно контролировать функционирование коммутационных аппаратов и отслеживать ход переключений в режиме реального времени. Стоимость работ составила 113 млн рублей.

«Россети Тюмень» ведут непрерывную работу по совершенствованию и развитию электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Выполненные технические мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения месторождения Дружного и нефтеперерабатывающего завода с производственной мощностью порядка 350 тысяч тонн сырья в год.