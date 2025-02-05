7 февраля в Санкт-Петербурге заложат два новых больших морозильных рыболовных траулера

7 февраля 2025 года в Санкт-Петербурге на предприятии ОСК "Адмиралтейские верфи" состоится торжественная церемония закладки двух больших морозильных рыболовных траулеров (БМРТ) – "Капитан Ипатов" и "Александр Бузаков" проекта СТ-192 для "Русской рыбопромышленной компании" (РРПК). Об этом Sudostroenie.info сообщили в пресс-службе верфей.



Ожидается, в церемонии примут участие представители Минпромторга России, компании-заказчика и завода-строителя.



Напомним, траулеры "Капитан Ипатов" и "Александр Бузаков" станут седьмым и восьмым судами проекта СТ-192. Контракт на строительство серии из десяти БМРТ проекта СТ-192 в рамках первого этапа госпрограммы инвестиционных квот был заключен между Адмиралтейскими верфями и РРПК в октябре 2017 года. В настоящее время адмиралтейцы сдали заказчику четыре судна: "Капитан Вдовиченко", "Механик Маслак", "Механик Сизов" и "Капитан Мартынов". На воде достраиваются траулеры "Капитан Юнак" и "Механик Щербаков". Завершение строительства серии планируется в 2027 году.



Большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192 предназначены для промысла минтая и сельди с глубокой и безотходной переработкой улова на борту, а также хранения продукции. Каждое из судов рассчитано на ежегодный вылов более 60 тысяч тонн минтая в Охотском и Беринговом морях.



Большой морозильный траулер проекта СТ-192 – справка

Длина – 108,2 м

Ширина – 21 м

Дедвейт – 5700 тонн

Вместимость грузовых трюмов – 5620 куб. м

Скорость полного хода – 16 узлов

Автономность – 45 суток

Экипаж и персонал рыбофабрики – до 155 чел.