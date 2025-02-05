Глава «Россети Новосибирск» на отраслевом совете рассказал о реализации ключевых проектов

5 февраля 2025 года в Правительстве Новосибирской области состоялось заседание отраслевого совета министерства ЖКХ и энергетики региона. В рамках мероприятия были подведены итоги работы в части подведомственных направлений в 2024 году и обозначены ключевые задачи на текущий год.

В заседании приняли участие представители органов власти и отраслевых предприятий региона. О результатах реализации ключевых проектов системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) Новосибирской области доложил генеральный директор «Россети Новосибирск» Дмитрий Шароватов.

Он отметил, что компанией достигнуты существенные успехи в реализации производственных программ, направленных на поддержание бесперебойного электроснабжения и повышение доступности технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей.

В частности, Дмитрий Вячеславович отметил масштабность инвестиционной программы компании. В 2024 году «Россети Новосибирск» ввели в эксплуатацию более 232 МВА трансформаторной мощности и почти 400 км линий электропередачи, направив на эти цели 4,3 млрд рублей. На текущий год энергетики запланировали рекордный уровень инвестиций в размере 7 млрд рублей, что позволит более чем в полтора раза увеличить показатели ввода новых и реконструируемых электросетевых объектов. Также в целях повышения надежности электроснабжения потребителей будут продолжены мероприятия программы технического обслуживания и ремонта электросетей, в том числе планируется замена более 2000 опор ЛЭП , капитальный ремонт почти 100 трансформаторных подстанций и более 800 км воздушных линий.

Отдельно глава сетевой организации остановился на технологическом присоединении к электрическим сетям. Это направление традиционно пользуется высоким спросом в регионе, вот и за 2024 год было исполнено порядка 7400 договоров о подключении на общую мощность 326 МВт. Среди них такие крупные проекты, как инфекционная больница в поселке Садовый, производственная площадка «Разрез Богатырь» и др. На этот год планы не менее масштабные – уже заключено более 7100 новых договоров на присоединение 424 МВт мощности, в т.ч. молочный завод в Маслянинской районе , микрорайон «Клюквенный» в Калининском районе Новосибирска и экопромышленный парк в с. Верх-Тула.

В числе основных задач на 2025 год были обозначены аспекты работы в качестве СТСО, связанные с дальнейшей консолидацией сетевых активов, электроснабжение объектов в рамках национальных и инвестиционных проектов, комплексная модернизация и реконструкция системы электроснабжения Новосибирска и другие направления.