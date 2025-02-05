Опыт моделирования энергосистем и энергообъектов – в центре внимания участников международной конференции «CIM в России и мире–2025»

6 февраля в Сочи откроется пятая международная научно-техническая конференции «CIM в России и мире – 2025», посвященная гармонизации информационного обмена в электроэнергетике на базе стандартов Общей модели данных (Common information model, CIM).

Организатором мероприятия выступает Системный оператор при поддержке Министерства энергетики РФ. В числе участников конференции представители ведущих российских энергокомпаний, разработчики и производители программного обеспечения и ИТ-систем – всего более 180 экспертов.

На повестке – российский и зарубежный опыт использования технологии, особенности информационного обмена в формате CIM, подходы к цифровому моделированию энергосистем и оборудования с использованием международных стандартов и совершенствование нормативно-правового фундамента.

По традиции конференция будет проходить в течение двух дней. Ожидается, что в первый день позицию Минэнерго РФ по вопросам внедрения CIM представит заместитель министра энергетики РФ Эдуард Шереметцев, курирующий со стороны регулятора процесс цифровизации отрасли.

Также прозвучат выступления первого заместителя Председателя Правления Системного оператора Сергея Павлушко, директора по автоматизированным системам диспетчерского управления Системного оператора Романа Богомолова, начальника Службы информационной модели Системного оператора Николая Беляева. Представители Системного оператора расскажут о значении использования стандартов CIM для решения задач информационного обмена, ключевых подходах и направлениях развития моделирования энергосистем. С обзором принятых и планируемых изменений в законодательство об электроэнергетике в части информационных моделей и автоматизированного информационного обмена выступит заместитель директора по правовым вопросам – начальник Департамента нормативно-правового обеспечения АО «СО ЕЭС» Злата Мальцан.

Программу первого дня продолжат доклады представителей ПАО «РусГидро», ПАО «Россети», концерна «Росэнергоатом», а также представителей компаний – разработчиков программных решений, посвященные конкретным кейсам применения CIM в различных деловых процессах. Профессионалы обсудят изменения, связанные с необходимостью предоставления Системному оператору с 2024 года сведений о параметрах и характеристиках оборудования и ЛЭП для целей оперативно-диспетчерского управления в соответствии со стандартами CIM, а также особенности обмена данными цифровых информационных моделей.

Ключевым мероприятием второго дня конференции станет круглый стол «Кадры решают всё. Что необходимо для цифровой трансформации отрасли?". В нем примут участие руководители профильных подразделений ПАО «Интер РАО», концерна «Росэнергоатом», ПАО «РусГидро», ПАО «Россети», АО «Сетевая компания» (Татарстан), АО «СО ЕЭС». Модератором мероприятия выступит заместитель генерального директора ПАО «Интер РАО», председатель правления Ассоциации «Цифровая энергетика» Тамара Меребашвили. Участники круглого стола обсудят текущие потребности в профильных кадрах и особенности подготовки специалистов, обладающих знаниями и навыками в области информационного моделирования на базе CIM.

В целом на конференции участники обменяются опытом внедрения технологий на базе CIM в энергетике, поделятся собственными передовыми наработками в этой сфере, обсудят перспективы применения CIM и целесообразность расширения областей применения технологии.

Программа конференции доступна на официальном сайте Системного оператора.

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